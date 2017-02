Divulgado o trailer do próximo filme de Sofia Coppola

Cinema 09/02/2017 | 19h02 Atualizada em

A Focus Features divulgou o trailer do aguardado O estranho que nós amamos (The Beguiled), novo filme escrito e dirigido por Sofia Coppola. A cineasta, que já dirigiu dramas como Bling Ring, Encontros e Desencontros e As virgens Suicidas, volta agora com um trabalho encabeçado por Kirsten Dunst, Elle Fanning, Nicole Kidman e Colin Farrell.



50 Tons Mais Escuros e Lego Batman estreiam no cinema em Santa Maria



O estranho que nós amamos é um remake de um longa, de mesmo nome, dirigido por Clint Eastwood em 1971, que por sua vez é baseado no livro A Painted Devil, de Thomas P. Cullinan.



14 filmes e séries tão (ou mais) quentes quanto "50 tons"



Ambientado na Guerra Civil Americana (1861-1865), a história gira em torno de um soldado ianque ferido que é levado para um internato feminino confederado e sua presença causa uma verdadeira revolução no lugar, despertando sentimentos de luxúria, ciúmes e ódio nas mulheres sexualmente reprimidas de lá.



10 filmes do Netflix para aproveitar os últimos dias de férias



A estreia no Brasil está prevista para 24 de agosto.



Assista, abaixo, ao trailer legendado: