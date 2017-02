Conheça a história do padre que também chama atenção por suas esculturas e livros

Bairro Patronato 23/02/2017 | 13h51 Atualizada em

Ele diz compreender o ser humano em sua totalidade e fugir de qualquer rótulo. Dorli Signor, 79 anos, é padre palotino, escritor, escultor e professor. De fala mansa, prende a atenção ao abordar qualquer assunto, sempre repleto de referências e analogias. É, sobretudo, um homem que não tem conceitos fechados, mas se mostra crítico a padrões pré-estabelecidos e parece manter um forte elo entre religião e educação. A primeira, descrita como um modo de estabelecer relações. A segunda, como uma possibilidade de aprender a partir de vivências e do afeto:

– Hoje, não se pergunta como o aluno se sente, não se abraça. Dá-se um livro para copiar e dizer que isso é "fazer pesquisa". A palavra educação vem do latim Ducere, que significa conduzir. As escolas não estão dando educação, estão dando informação, uma repetição do que já existe.

Signor ainda era adolescente quando deixou Águas da Rondinha, antiga localidade de Sarandi, no noroeste do Estado, para ser seminarista e ingressar na religião. Formou-se em filosofia e teologia e lecionou em colégios e faculdades. Já morou fora de Santa Maria, mas, há 24 anos, retornou à cidade e vive no Bairro Patronato. Na Faculdade Palotina (Fapas), mantém seu próprio ateliê. É por ali também que fica a olaria em que suas obras de argila ganham forma e significação. Atualmente, reza missas, celebra casamentos e batizados, tendo o respeito às diferenças e à liberdade como premissa:

– Eu nunca perguntei em um casamento, por exemplo, se ¿é por livre e espontânea vontade que estão ali¿. É claro que estão. É preciso transcender aos rituais. Nenhuma imposição é evangelizadora. Uma religião que oprime e põe regras reduz as pessoas a entrarem em um templo e fazer o sinal da cruz.

Signor tem 15 livros publicados sobre filosofia e metafísica e pelo menos 300 esculturas. Foi na década de 1980, que ele deparou com uma área de conhecimento que norteou suas obras: a biodança. Em argila, busca resgatar sentidos adormecidos e materializa essencialmente cinco potencialidades humanas vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência.

Aspectos religiosos, expressões humanas e a nudez se misturam em diferentes formas esculpidas.

– A religião foi mal entendida, pois trabalhou com a alma, com o espírito e não com o corpo. Isso é um erro, pois Deus criou o ser e, desde a antiguidade, o ser humano é total – defende o padre.

Atualmente, o padre Dorli Signor celebra missas todas as segundas-feiras, às 18h30min, na Capela da Comunidade Patronato. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre seu trabalho pode ir até o ateliê do artista, que fica anexo à Fapas, na Avenida Presidente Vargas, 115. As visitas devem ser feitas mediante agendamento pelo e-mail: signor@terra.com.br ou pelo telefone: (55) 99963-7966.