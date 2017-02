Confira os selecionados para expor em espaços da prefeitura

Arte 03/02/2017 | 09h00 Atualizada em

O Museu de Arte de Santa Maria (Masm) divulgou a relação de trabalhos selecionados para expor em espaços mantidos pela prefeitura. As mostras devem começar a ocorrer a partir de março, no próprio Masm e na Sala Monet Plaza Arte, do Monet Plaza Shopping.



A seleção foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e do Masm. Foram aceitas candidaturas de artistas plásticos e visuais, designers, produtores culturais e público em geral, que ofereceram exposições individuais ou coletivas.

As propostas foram analisadas pela Curadoria do Masm, composta por artistas, professores e críticos de Arte, em três quesitos: análise de currículo, análise do projeto da exposição e análise das obras a serem expostas. Ainda conforme o edital, as datas disponíveis e não preenchidas estarão à disposição até o fechamento do calendário, mediante contato por este e-mail. Outras informações pelo telefone (55) 3921-7090, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

APROVADOS

Confira a relação de projetos aprovados, os nomes dos proponentes os locais e os meses em que serão expostos;

ABRIL

– Sublimações - Pinturas, de Marilene Nunes Lima (Masm)

MAIO



– ¿HABITAÇÕES¿ Como Microterritórios Subjetivos, de Karine Perez (Masm)

– Orixás - Tótem de Poder, de Conselho Municipal de Povos de Terreiros de Santa Maria (Anexo Masm )

– Incorpóreo, de Wagner de Souza Antônio (Sala Monet Plaza Arte)

JUNHO

– Mudanças – Este é o Nosso, de André Venzon (Masm)

– DEZformas, de Grupo Arte de Design/ GADLOCAL (Hall do Masm)

– Minérios Celestes, de Franco Julior Bittencourt Machado (Sala Monet Plaza Arte)

JULHO

– Na minha loucura, no teu sonho, de Odailso Berté e Wolney Fernandes (Masm)

SETEMBRO

– Travessia, de Luciano Santos (Masm)

OUTUBRO

– Subway 80, de Geraldo Markes (Masm)

–Do lado de cá, Do lado de lá, de Eugenia França (Sala Monet Plaza Arte)

NOVEMBRO

– Visões e Sentidos: Mostra Retrospectiva, de Vani Foletto (Masm)

– Cartaz da Paz, de Lions Clube Santa Maria Camobi (Hall do Masm)

– Formas Híbridas/Pintura, de Marlon do Nascimento Viana (Sala Monet Plaza Arte)

DEZEMBRO

– Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria, da AAPSM (Masm)





Com informações da Superintendência de Comunicação da prefeitura de Santa Maria