Com erro em premiação, Oscar 2017 ficou para a história da Academia

A noite de premiações do Oscar 2017 foi emocionante e, com certeza, inesquecível. Entre erros na entrega da estatueta e chuva de doces, a madrugada de segunda-feira ficará na história. Confira, abaixo, um resumo do que rolou durante a premiação.

1) And the Oscar goes to...

Por conta de uma troca de envelopes, Warren Beatty e Faye Dunaway acabaram anunciando La La Land em vez de Moonlight como o vencedor de melhor filme. O pessoal do elenco até subiu ao palco para receber a estatueta. O resultado foi, no mínimo constrangedor para todos os envolvidos:

2) Homenagens

Como em todos os anos, a premiação contou com homenagens aos atores e atrizes que partiram em 2016. Entre eles estavam Carrie Fisher, Prince, Gene Wilder, John Hurt e Debbie Reynolds.

3) Chuva de doces

Um momento de descontração durante a noite foram doces caindo do céu. Isso rendeu alguns momentos legais, como Taraji P. Henson pedindo para a amiga Octavia Spencer dividir as balinhas:

4) Atores lendo Tweets cruéis direcionados a eles

Teve até um momento em que alguns atores leram posts publicados no Twitter em que os comentários eram, no mínimo, cruéis. Mas Robert De Niro parece ter ficado bravo de verdade:

Ryan Gosling, Emma Stone, Natalie Portman and more star in Mean Tweets: #Oscars edition. pic.twitter.com/5NHHvxuT3D ¿ Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

5) Homenagem a Katherine Johnson

A mulher que inspirou Estrelas Além do Tempo, Katherine Johnson, atualmente com 98 anos, foi homenageada durante a premiação. Ela se limitou a dizer um "obrigada", e foi ovacionada por sua história inspiradora.

Foi muita emoção, não é mesmo?

Confira a lista com os vencedores do Oscar 2017:

Melhor filme: Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor ator: Casey Affleck - Manchester a beira mar

Melhor atriz: Emma Stone – La La Land - Cantando estações

Melhor diretor: Damien Chazelle – La La Land - Cantando estações

Melhor ator coadjuvante: Mahershala Ali - Moonlight: Sob a luz do luar

Melhor atriz coadjuvante: Viola Davis - Cercas (Fences)

Melhor animação: Zootopia - Essa Cidade é o Bicho

Melhor filme estrangeiro: O apartamento (Irã), do diretor Asghar Farhadi

Melhor roteiro adaptado: Moonlight

Melhor roteiro original: Manchester à beira-mar

Melhor design de produção: La la land: Cantando estações

Melhor fotografia: La La Land - Cantando as Estações

Efeitos visuais: Mogli

Melhor curta-metragem: Sing

Melhor documentário: O.J.: Made in America

Melhor documentário de curta-metragem: The white helmets

Melhor cabelo e maquiagem: Suicide Squad

Melhor edição de som: A chegada

Melhor mixagem de som: Até o último homem

Melhor curta de animação: Piper

Melhor canção original: City Of Stars - La La Land

Melhor trilha sonora: Justin Hurwitz – La La Land - Cantando estações

Melhor figurino: Animais fantásticos e onde habitam - Colleen Atwood

Melhor montagem: Até o Último Homem