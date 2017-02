Cabeleireiro santa-mariense faz atendimento gratuito a crianças e adolescentes de entidades sociais

Com a palavra 09/02/2017 | 10h32 Atualizada em

Ajudar a melhorar a autoestima de meninos e meninas carentes motiva o cabeleireiro Raphael Klaus a visitar entidades sociais como a Escola Pão dos Pobres e o projeto Nações em Ação. Seu dia de folga, a segunda-feira, é dedicado a embelezar a criançada. O trabalho voluntário e totalmente gratuito já está agregando outros profissionais.



Diário – Como você descreve sua profissão?

Raphael – Eu sou cabeleireiro formado há quatro anos e não me imagino em outra profissão. O que mais me apaixona é a oportunidade de trabalhar com crianças, algo que já faço há muito tempo. Gosto de usar roupas coloridas, brincar com eles e registrar o ¿grande dia¿ do primeiro corte de cabelo.

Diário – Você tem um jeito muito especial com os clientes mirins. Como se prepara para atendê-los?

Raphael – Temos o cuidado em entreter os pequenos com brinquedos, games, mesa de pintura e bonecos de personagens famosos na hora do corte de cabelo. Para a criança, a palavra corte está associada a uma perda ou a algo que machuca. Então, a gente se preocupa em deixá-los tranquilos. Quando terminamos, eles já não querem ir embora.

Diário – Como você se divide entre o trabalho e o voluntariado?

Raphael – Atendo de 15 a 20 clientes por dia de terça a sábado no salão. Às segundas-feiras, me dedico a atender crianças carentes. Para isso, disponibilizo a minha agenda para as instituições de Santa Maria que atendem crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Tudo começou quando eu era aluno no curso de cabeleireiro e, para praticar, atendia em algumas escolas. Depois de formado, senti falta de fazer algo além do trabalho remunerado. Então, procurei algumas entidades e me coloquei à disposição de cortar o cabelo dos alunos.

Diário – Você faz este trabalho sozinho?

Raphael – As escolas e outras instituições passaram a me chamar. Organizei um pequeno grupo de amigos voluntários e passamos a atender todas as segundas-feiras. Isso é uma alegria para nós. Sempre fico emocionado quando falo disso. É gratificante melhorar a autoestima dos pequenos.

Diário – De onde veio a motivação para o trabalho social?

Raphael – Sempre gostei de ajudar os outros, mas foi na inocência e no carinho das crianças que encontrei motivação. Elas nunca querem nada em troca. Além de cabeleireiro, sou terapeuta holístico e pretendo cursar Psicologia. Não para largar a profissão de cabeleireiro, mas para agregar no que faço. Quando as instituições me chamam, vou com alegria, mas gostaria de fazer muito mais.

Diário – Você adotou Santa Maria para viver. Você sente que pode fazer mais pela cidade?

Raphael – Com certeza. Eu amo viver aqui e sinto que posso contribuir para melhorar a sociedade. Tenho um sonho: ter uma Kombi equipada com um salão móvel para cortar o cabelo de moradores de rua, recicladores e crianças de bairros carentes, principalmente o primeiro corte de cabelo dos bebês. Cada um de nós tem um pouco de amor para dar. Não podemos perder isso!



CONTATO

Entidades que trabalham com crianças e adolescentes em situação vulnerabilidade social interessadas em agendar uma visita podem ligar para o telefone (55) 99110-5308.