Byrata lança quadrinhos em italiano, hoje em São João do Polêsine

Lançamento 24/02/2017 | 12h35 Atualizada em

Nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h, será lançada a versão em italiano da revista em quadrinhos Xiru Lautério e Os Dinossauros – Parte 1, do escritor e cartunista Byrata. O lançamento será feito na Casa do Diácono João Luiz Pozzobon em São João do Polêsine. Além do autor, o evento contará com a presença de Diego Hahn, o tradutor da HQ para o idioma italiano.

A revista foi lançada em setembro do ano passado no 4º Festival do Rio Grande do Sul de Paris, na França. O lançamento será na mesma ocasião da visita de um grupo de ciclistas italianos à região. Os esportistas são da cidade de Porto Viro, na Itália, e estarão visitando a Quarta Colônia. O evento é organizado pela Associação Italiana de Polêsine, Società Amici D´Italia Polesani nel Mondo e contará com a participação das demais associações de descendentes de italianos da região e público interessado em geral.

O tradutor:Diego Hahn é formado em Turismo e professor de língua italiana, conhecimento este aprimorado na sua vivência de três anos na cidade de Trieste (Itália). Desde 2009 ministra aulas da língua e, entre outros trabalhos do gênero, fez a tradução para o italiano da revista "Xirú e os Dinossauros" do cartunista Byrata.



Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS