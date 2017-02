Brique da Vila Belga retoma programação neste domingo

42ª edição 17/02/2017 | 19h00 Atualizada em

Você sentiu saudade do Brique da Vila Belga? Ele está de volta neste domingo, e estará cheio de atrações para quem for curtir a grande feira ao ar livre. Esta será a 42ª edição da feira.

A partir das 15h deste domingo até as 20h, os santa-marienses poderão desfrutar da feira, que receberá vendedores de comidas e bebidas, artesanato, brechós, antiguidades, livros e discos.

Músicos do coletivo EntreAutores realizam brechó



E para quem espera ansiosamente pelos shows que vão rolar, a programação deste domingo conta com Daniel Guterres - Músico Urbano, a encenação da peça Amores, do Teatro Por Que Não? e para aquecer para o Carnaval, muito samba com o Bloco Atoque e o Bloco do Eu Solzinho. Veja, na imagem abaixo, a lista dos expositores que marcarão presença nesta e em outras edições da feira.



Vida longa ao Brique!



Na segunda edição do Brique deste ano, dia 5 de março, o evento completa dois anos. E o clima será de muita comemoração. Neste período o brique cresceu muito: na primeira edição havia 19 expositores. Nas mais recentes, chegaram a atingir a marca de 270 vendedores dos mais diversos tipos de produtos.



_ Nós crescemos a cada edição. Muda o ano, mudam os expositores. Teve muito expositor, principalmente que faz pães, bolos, doces e salgados, que fez clientela vendendo seu produto no brique. Depois, eles cresceram tanto que pararam de expor aqui e hoje têm uma produção bem intensa _ conta Kalu da Cunha Flores, um dos idealizadores e organizadores do Brique e também morador da Vila Belga.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS