Artistas de Santa Maria participam de encontro de escultores no Uruguai

Arte na areia 01/02/2017 | 10h59 Atualizada em

Os escultores Catiuscia Dotto e Roberto Chagas representaram Santa Maria no 4º Encontro de Escultura en Areia, realizado em Marindia, cidade próxima a Montevidéu, no Uruguai. Foi a primeira vez que eles tiveram areia como matéria-prima para suas obras.

– Foi um novo desafio (trabalhar com areia). Embora pareça uma brincadeira, a instabilidade do material torna o trabalho algo bem complexo. As esculturas chegam a durar 10 dias, dependendo do clima – conta Catiuscia.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Em conjunto com os artistas uruguaios Oscar Umpierrez e Gissella Garcia, eles produziram uma escultura que critica o capitalismo.

– A ideia é pensar em todas as situações de exploração provocadas pela ambição, situação que vivemos na America Latina – diz a artista, acrescentando que a crítica é dirigida especialmente ao capitalismo norte-americano.

Show de Ney Matogrosso em Santa Maria está em fase de negociação



Marta Zanella garante que não haverá retrocesso apesar da falta de recursos

Durante o evento, realizado entre 26 e 29 de janeiro, o casal respondeu a várias perguntas sobre o Simpósio Internacional de Escultores Santa Maria. Organizado pelo coletivo Arte Pública, da qual Catiuscia e Roberto fazem parte, o evento teve sua edição passada cancelada por falta de verbas.

– Aqui no Uruguai, o evento de Santa Maria já é muito reconhecido – comenta a escultora.

Após a participação no evento, os santa-marienses partiram para alguns dias de férias no litoral uruguaio. O retorno para Santa Maria está previsto para o próximo final de semana.



Foto: Catiuscia Dotto / Arquivo pessoal