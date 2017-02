Aprenda a fazer um adereço de cabeça para curtir o Carnaval

Estilo 23/02/2017 | 14h02 Atualizada em

Quem viveu outros carnavais garante que a folia era mais glamorosa no passado: hoje, fantasias deram espaço para as camisetas dos blocos que tomam conta dos salões. Mas para quem gosta de se diferenciar com estilo, uma alternativa é abusar de acessórios e adereços chamativos, que são muito bem-vindos para as noites animadas.



"Estrelas além do tempo" e "A grande muralha" estreiam no cinema em Santa Maria



Enquanto os guris investem em bandanas, chapéus e boné,s as gurias capricham nos adereços de cabeça.Convidado pelo Diário, o estilista Ruby Saratt criou um adorno para as mulheres arrasarem no Carnaval. Confira o passo a passo e se destaque na folia!

Juliana Martins Corrêa aprovou o adereço carnavalesco criado por Ruby Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Conforme Ruby, os acessórios de pescoço estão emalta. Então, dá para confeccionar uma flor e prender em fitinhas mimosas ecriar um adereço de pescoço da hora.



Treze: O Palco da Cultura vai selecionar 21 projetos neste ano