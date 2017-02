Adele é a cantora mais premiada no Grammy 2017

Premiações 13/02/2017 | 14h42 Atualizada em

O Grammy 2017, realizado na noite deste domingo, reuniu os maiores nomes da música no Staples Center em Los Angeles (EUA). A dona da noite foi Adele, que venceu as cinco categorias que foi indicada, incluindo as três principais premiações da noite - Melhor Música e Gravação, com Hello, e Álbum do Ano, com 25.

Adele subiu ao palco duas vezes para apresentar suas performances. Ela abriu a 59º edição do evento, com a músca Hello e retornou com o tributo ao George Michael, que faleceu no final de 2016. Emocionada, a cantora interrompeu a apresentação de "Fastlove" e pediu para a orquestra recomeçar.

A cantora inglesa ainda fez questão de homenagear Beyoncé.

_ Estou muito grata, meu modelo é Beyoncé. O álbum Lemonade é tão monumental, tão bem pensando, tão lindo. A gente te adora. O jeito que vcê me faz sentir me dá poder. Amo você _ disse a Beyoncé, que escutava, às lágrimas, na plateia.

Performances da noite

Beyoncé era a atração mais aguardada da noite. A cantora, que fez sua primeira apresentação após o anúncio de sua gravidez, cantou músicas de seu álbum Lemonade. Em um cenário grandioso, a Queen B fez referências a família e a maternidade em sua performance. Apesar de ser a líder de indicações, a cantora ganhou dois gramofones de ouro - Melhor Videoclipe, com Formation, e Melhor Álbum Urbano Contemporâneo, com Lemonade.

A parceria entre Metallica e Lady Gaga também era um dos momentos mais aguardados desta edição. Eles tocaram Moth Into Flame, música do álbum Hardwired... to Self-Destruct, do Metallica, lançado em 2016. A apresentação, apesar de inusitada por reunir os gigantes do rock e a diva do pop, agradou o público e mostrou a versatilidade de Gaga, que já tocou jazz, country e, na noite passada, heavy metal.

Com um discurso político e uma crítica aberta ao presidente norte-americano Donald Trump, Katy Perry fez a primeira apresentação da faixa de estreia do novo álbum de estúdio, Chained To The Rhythm. No cenário, uma cerca branca subia a sua frente, fazendo referência ao muro que Trump quer construir na fronteira com o México. A letra do single faz uma crítica aos que se acomodam diante da realidade.

Prince, que morreu em abril de 2016, foi homenageado com a apresentação de Bruno Mars, que cantou Let's Go Craz, do álbum Purple Rain. A cantora Demi Lovato, junto com Andra Day, Tori Kelly e a banda Little Big Town homenagearam o Bee Gees, por conta do 40º aniversário do filme Os Embalos de Sábado à Noite.

