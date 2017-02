A multitalentosa Daiane Diniz fala sobre seus planos para 2017

Música 10/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Mulher, cantora e mãe. Daiane Diniz se converte em muitas para ser bem sucedida em suas áreas de atuação e, nem assim, para de criar e de se envolver em novos projetos. Atualmente, ela se prepara para participar do especial Santa Maria canta Elis, organizado por Janu Uberti. O show, previsto para subir ao palco do Theatro Treze de Maio, em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, reunirá ainda as cantoras Deborah Rosa, Tiane Tambara e Gisele Guimarães em um repertório repleto de sucessos da Pimentinha.



Blue Spot Foto: Rodrigo Ricordi / Divulgação

E a Blue Spot – banda de jazz que a cantora montou, junto com por Fabiano Ribeiro (guitarra), Emerson ¿Sino¿ Lopes (baixo) e Rodrigo Cunha (bateria) no primeiro semestre de 2016 – em breve, estará de volta. A banda será atração, uma quinta-feira por mês, no MotoGaragem, que inicia o projeto Noite Jazz, com convidados especiais.

– Teremos participação de grandes nomes da música local na abertura de cada evento, como Sandro Carrier e Felipe Álvares. A outra banda que confirmou participação é o Mafuá Trio Instrumental.



Rodrigo Cunha, Alexandre Pinttoo e Daiane Diniz Foto: Rodrigo Ricordi / Divulgação

Já a superconhecida Rocksane – formada por Daiane, Rodrigo Cunha e Alexandre Pinttoo – está totalmente voltada para formaturas e casamentos.

– Estamos fazendo eventos memoráveis, principalmente em casamentos, participando do evento de forma completa na cerimônia, recepção dos convidados e baile. Em março, iniciamos a gravação do primeiro single da banda, composto por Pinttoo – antecipa a cantora.



Como se não bastasse, Daiane vai correr o Estado com a Cia Sorriso com Arte. Ela entrou no elenco da companhia circense para o espetáculo de recepção da tocha olímpica, e, depois, foi convidada para os shows do Natal do Coração. Agora, ela entra em turnê com o espetáculo Showtime. E ainda dá tempo para encher de amor a pequena Sara, 4 anos, fruto de seu casamento com o baterista e parceiro de música, Rodrigo Cunha.

– Levo ela para quase tudo, e os smartphones ajudam bastante – comenta, rindo.