9 opções para curtir a noite desta sexta-feira em Santa Maria 

Agenda 24/02/2017 | 10h34 Atualizada em

CARNAROQUEM – Com Falcony, BlastOFF e The Torrent¿s. Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingressos: R$ 15 (antecipados com as bandas) e R$ 20 (na hora). Tel: (55) 3026-3610.

OS MARIAS – Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 22hs. Ingressos: R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (após à meia noite). Tel: (55) 3028-7887.

Foto: Divulgação / Divulgação

FATO CONSUMADO – Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

AGITO CAPILAR – Ritmos variados. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

Marcelo Demichelli lança novo videoclipe no YouTube



TRIO LEGAL – Gaúcha e sertanejo. The Park Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

BANDA NOSSO SAMBA – Samba. Friends (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920.

Foto: Comcerva bar / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Especial marchinhas de Carnaval dos anos 30 até anos 2000. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

BIRDLEGG – Blues. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 14. Tel: (55) 3307-6871.

Aprenda a fazer um adereço de cabeça para curtir o Carnaval



CARNAVAL MACONDO – Ritmos variados. Festa Fuzuê. Macondo Lugar (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.