9 opções para aproveitar a noite de quarta em Santa Maria 

QUARTA SÓ SE FOR SAMBA – Samba. Com Trio Brasiliando. The Park Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115

QUARTA DA BOATE AZUL COM LÉO PAIM – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (feminino) e R$ 20 (masculino). Tel: (55) 3317-4334

A QUARTA É DELAS – Ritmos variados. Com Sibelli e Gesiele. Friends (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$10 (feminino) e R$15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920



HAPPY HOUR – Discotecagem de rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978.), às 22h. Ingresso: de graça. Tel: (55) 99969-1529

VITOR TREVISAN – Ritmos variados. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 99617-7430

QUARTA CAMPEIRA – Música gaúcha. Com Alessandro Nunes. Lincoln Pub (Avenida Borges de Medeiros, 1789), às 21h. Ingresso: R$15 (com jantar campeiro). Tel: (55) 9203-7312



SAMBAJENO – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). Tel: (55) 99649-2151

QUARTA MPB _ Mpb, rock e pop. Com Ícaro Aranguez Sleifer e Guilherme Murillo. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 3026 3610

QUARTA DRINK _ Rock e pop. Joca Farias e Banda. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887