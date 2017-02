8 opções para quem quer sair de casa, mas não quer pular Carnaval

Plano B 24/02/2017 | 14h29 Atualizada em

O Carnaval chegou, finalmente! Ou você é dessas pessoas que não comemora a folia de todos os anos? Você não curte ir aos bailes ou festas carnavalescas, nem ficar em casa assistindo TV? Saiba que o seu feriado não está perdido. Porque existe, sim, vida sem carnaval. E muito bem vivida, não é mesmo?



Essa lista é para aqueles que não têm samba no pé e nem por isso deixam de festejar nesta época. Nós preparamos uma lista de dicas de eventos organizados durante os dias de Carnaval. E quem for a um destes lugares nem se lembrará de que feriado nós estávamos falando. Programe-se e tenha muita diversão!





CarnaRoquen 2017



Do dia 24 a 27 de fevereiro o Boteco do Rosário promete muita folia e muito rock and roll nas quatro noites. Metal, punk, blues, indie e outros estilos musicais devem ser bem representados, pelas bandas que vão passar pelo palco do Boteco. Os ingressos antecipados para cada noite custam R$ 15 (comprando das bandas) ou R$ 20 na hora. Também tem pacote para duas noites (a escolher) por R$ 20 ou para todas por R$ 40. Para ver mais informações clique aqui. Veja a programação:

- Dia 24 (sexta): Falcony + Blastoff + The Torrent's (tributo aos clássicos do rock)

- Dia 25 (sábado): Santa Vadia + Tarja Preta H.C + Aurora Dark (tributo ao hard'n'rock)

- Dia 26 (domingo): Filhos do Karma + Alcoolfalantes + Dietoria Zona Oeste (tributo Raimundos)

- Dia 27 (segunda): Sete Palmos + Shared Life + Fields of Joy (tributo Lenny Kravitz)

Rockcarnaval no Havanas

Ainda no ritmo do rock, a 6ª edição do Rockcarnaval promete muita música de qualidade. E não para por aí – para misturar de vez todas as tribos, a festa será a fantasia. Os corajosos e criativos que vestirem a fantasia ganham de brinde uma dose de cachaça, vodka ou whisky para o esquenta. Acontece no Havanna's Eventos (Rua Araújo Viana, 150, Nossa Sra. de Fátima), às 22h.

No dia 25, Marcelo Demichelli, Peleia, Human Plague e Finita animam a noite. Os ingresso custam de R$ 5 (até as 23h) a R$ 10 (a partir das 23h). Já no dia 27, quem comanda a festa são as bandas Iron Maiden Tribute Best of the Beast, Tributo Black Sabbath, Bidu Silas e Hungry Nomad. A entrada custa de R$ 10 (até as 23h) a R$15 (a partir das 23h).



Blues no MotoGarage

Diretamente de Austin, no Texas: Gene Pittman, mais conhecido como Birdlegg . Esse gênio do Blues vem para a Boca do Monte fazer o que fazer melhor: música. A festa começa às 21h, na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Mais informações aqui.

Royal Music Party



Para aqueles que preferem música eletrônica e festinha ao ar livre, esse é o programa perfeito para o finde. Serão 20 horas de música, cinema ao ar livre, pintura corporal, ecologia e muita arte. A festa começa no sábado, às 17h e vai até as 20h de domingo. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (1º lote), R$ 35 (2º lote) e R$ 45 (3º lote). O evento que reúne o melhor da contracultura acontece em ... Mais informações no evento do Facebook.

Trilhas

Conectar-se com a natureza também é outra opção para fugir do agito. A dica é aproveitar as trilhas em Santa Maria e região durante esse feriadão. O Clube Trekking organiza os passeios durante todo o feriadão. Os valores são de R$ 30 com reserva, pelos telefones (55) 3317-3400 e (55) 98407-1646.



No sábado, a trilha é em Seis Cachoeiras do Rincão Bonito, em Itaara. Ela sai às 12h45min da Avenida Rio Branco e retorna a partir das 18h. São cerca de 9,6 quilômetros a pé.

No domingo, curtir a trilha para Quatro Cachoeiras do Arroio do Taboão é uma das opções. Ela é nível básico, com 8,5 quilômetros a pé. O início é às 12h45min da Avenida Rio Branco.

Na segunda, a trilha é para o Cânion da Piruva, em Júlio de Castilhos. Começa às 9h15min, com saída do distrito de Val de Serra. Ela é nível intermediário, com 11,9 quilômetros a pé.

Na terça, os caminhos são para Sete Cachoeiras dos Sete Lagos, em Itaara. Ela também é nível intermediário, com 9,4 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min da Avenida Rio Branco.

De 25 a 28 de fevereiro, o Jardim das Esculturas, em Júlio de Castilhos, vai realizar atividades. Das 9h às 18h, todos são bem-vindos para um passeio no local, no valor de R$ 7,50 (crianças e idosos) e R$ 15 (adulto). Há almoço ovolactovegetariano e café colonial, por R$ 38 cada. No domingo e segunda, haverá trilhas para cachoeiras externas ao Jardim com distância de 5 quilômetros a pé. Mais informações na página do evento.

Mas nenhuma dessas opções agradaram você?

Não tem problema! Confira nossas dicas para maratonar séries e filmes do Netflix e as estreias do cinema em Santa Maria.