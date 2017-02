7 coisas para fazer na noite deste domingo em Santa Maria

Noite 05/02/2017 | 14h06 Atualizada em

1. DOMINGUEIRA

Clube Comercial (rua Venâncio Aires, 1.972), às 20h30min. Ingressos R$ 15 (feminino) R$ 20 (masculino). Tel: (55) 99630- 9889

2. EDSON ROSA E PEDRO MONTI

Rock e Pop. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 9 9962-3277



3. GRUPO CONSPIRAÇÃO

Samba. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 20 (antecipado feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 15 (antecipado masculino) R$ 20 (na hora). Tel: (55) 99931-6450



4. SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

5. SAMBA DO ZÉ

Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min



6. SAMBAQUI

Samba, pagode. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. R$ 10. Tel: (55) 99677-4253. Miscelânea Musical _ Por Peppo Seeger. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (até as 22h) R$ 10 (a partir das 22h)

7. MISCELÂNEA MUSICAL

Por Peppo Seeger. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (até as 22h) R$ 10 (a partir das 22h). Tel: (55) 3028-0438