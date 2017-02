6 opções para aproveitar a noite de quarta em Santa Maria

Agenda 14/02/2017 | 21h20 Atualizada em

As férias, para muitos, estão quase no fim. Por isso, todo dia é dia de aproveitar as atrações culturais da cidade. Nesta quarta-feira, diferentes gêneros músicais animam a noite para agradar todos os gostos.

Gustavo Garoto anima a noite no Vaca Profana Foto: Victória Martins / Divulgação

GUSTAVO GAROTO _ MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430



TRIO BRASILIANDO _ Samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115

BOATE AZUL COM LÉO PAIN_ Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (feminino) R$ 20 (masculino). (55) 3317-4334

ÍCARO ARANGUEZ + GUILHERME MURILLO _ MPB. Palco Livre. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 5. (55) 3028-0438

Joca Farias toca os melhores sucessos de pop rock no Bar do Pingo Foto: Jean Pimentel / Agência RBS

JOCA FARIAS E BANDA _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingresso: R$ 15. (55) 3028-7887



SAMBANEJO _ Sertanejo e samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151