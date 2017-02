6 espetáculos do Theatro 13 de Maio para assistir em março

Espetáculo 28/02/2017 | 10h36 Atualizada em

Após um breve descanso, o Theatro 13 de Maio retorna as suas atividades a partir do dia 1º de março. Ao longo do mês, seis atrações estarão em cartaz.

SANTA MARIA CANTA ELIS – SM



Quando – 08 de março

Direção – Janu Uberti

Classificação – Livre

Horário – 20h

O show faz uma releitura de canções interpretadas por Elis Regina, resgatando sua importância no cenário musical brasileiro. Com Deborah Rosa, Tiane Tambara, Gisele Guimarães e banda. Participação especial de Daiane Diniz.



TRIBUTO A CAZUZA COM JOÃO PADILHA E BANDA – SM

Quando – 11 de março

Realização – João Padilha

Classificação – Livre

Horário – 20h

Show que busca homenagear a vida e a obra do inesquecível Cazuza, relembrando as músicas que marcaram a sua carreira solo e os grandes clássicos do Barão Vermelho.

ÓPERA MONSTRA – POA

Quando – 15 de março

Realização – Chili Produções Culturais

Classificação – Livre

Horário – 15h (agenda escola) e 19h30min (ingresso antecipado)

Ingresso – É de graça

Durante uma noite de tempestade, cinco monstros adoráveis criaturas, estão reunidos para encontrar uma forma de resolver um grande problema. O cenário é típico de uma história de terror, mas esse é o enredo de um melodrama musica. Para salvar o castelo e a honra da família, uma condessa-vampira aceita se casar com uma detestável múmia, dona de um valioso tesouro. Um importante segredo, porém, pode colocar tudo a perder. Cia Stravaganza. Projeto Aquarela. Financiamento: Lei Rouanet.





Foto: Anderson Martins / Divulgação

SAY HELLO PARA O FUTURO – SM

Quando – 18 de março

Realização – Teatro Por Que Não?

Classificação – 12 anos

Horário – 20h

Comédia de costumes, a montagem faz um retrato da atualidade recheado de intervenções tecnológicas e interação online em tempo real. A peça aborda a influência das atuais tecnologias de comunicação na vida das pessoas, ao tempo em que discute a participação do teatro na sociedade moderna. O mais conectado espetáculo do Teatro Por Que Não? É uma obra meta-teatral que funde a relação teatro e tecnologia em sátiras ao comportamento social influenciado pelos avanços tecnológicos.





Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

O QUE HÁ EM MIM (?) – SM

Quando – 19 de março

Realização – Sesc

Classificação – Livre

Horário – 20h

Kariel Nunes traz para o público um universo de música autoral e poesia. Com arranjos inéditos e uma linguagem cotidiana, as canções falam de sentimentos de uma forma visceral e intensa. Buscando um ambiente sonoro denso com banda composta por cordas, teclados e elementos percussivos, quer cativar o público através da emoção e reflexão.

AS ESCOLHAS DE UMA VIDA – SM

Quando – 25 de março

Realização – Lar de Joaquina com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

Classificação – 10 anos

Horário – 19h

Ingresso – 1 kg de alimento não perecível

A senhora feudal observa com orgulho as suas terras. Dominadora e possessiva, ela submete seus escravos a humilhações. Mas a ei do amor é soberana e a feitoria retorna ao palco das reencarnações para lapidar seu espírito.

