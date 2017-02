5 opções para aproveitar a noite de terça em Santa Maria 

Agenda 21/02/2017 | 08h27 Atualizada em

CHAMPANHARIA – Com DJ Karin Spezia e Edu e Andressa. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 18. (55) 3025-5115



TERÇA MOZÃO COM ROBSON SOUZA – Sertanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (para mulheres até as 23h30min), R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação), R$ 25 (masculino, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masculino, após 23h30min). (55) 99649-2151

DEVIL'S THROAT – Rock anos 50. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 99969-1529

FREE VOICE – Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 (até a meia-noite), R$ 15 (após a meia-noite) e R$ 17 (a partir da meia-noite). (55) 3028-7887



RINDO DA CRISE COM JOCA FARIAS – Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334