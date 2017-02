4 opções para você curtir a noite de segunda-feira em Santa Maria 

Agenda 05/02/2017 | 21h19 Atualizada em

1. CINECLUBE

O Cineclube Lanterninha Aurélio retorna nesta segunda-feira a sua programação. O ciclo de fevereiro trará obras do diretor Quentin Tarantino. Quem estreia a programação é Kill Bill – Volume 1. A sequência do longa, Os Oito Odiados e À Prova De Morte são os próximos longas a serem exibidos nas próximas sessões.

Quando – Segunda-feira, às 18h

Onde – Cesma (Rua Professor Braga, 55)

Quanto – De graça

Informações – (55) 3221-9165



Outras atrações da noite em Santa Maria

2. JOCA FARIAS

Rock e pop. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h.

Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 99962-3277



3. WILL BITTENCOURT

Samba-rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 18h.

Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115



4. SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h.

Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001