4 opções para curtir a noite de quarta-feira em Santa Maria 

Agenda 28/02/2017 | 20h06





Músico Guilherme Trindade Foto: Divulgação / Divulgação

GUILHERME TRINDADE – Samba. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 22h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920.



TONNY GUIMARÃES – Música nativista. Lincoln Pub (Avenida Borges de Medeiros, 1789), às 21h. Ingressos: R$15 (com jantar campeiro). Tel: (55) 9203-7312.

QUARTA MPB – Mpb, rock e pop. Com Ícaro Aranguez Sleifer e Guilherme Murillo. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 5. Tel: (55) 3026 3610

HAPPY HOUR – Discotecagem de rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978.), às 22h. Ingresso: de graça. Tel: (55) 99969-1529. Confira abaixo as opções para happy hours