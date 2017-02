4 filmes indicados ao Oscar 2017 estarão disponíveis na Netflix

Cinema 28/02/2017 | 12h49 Atualizada em

No último domingo, aconteceu a premiação da 89ª edição do Oscar. Marcado por erros na entrega de Melhor Filme e momentos emocionantes como uma chuva de doces, a maior premiação de filmes entrou para a história.

Para quem não assistiu os filmes indicados ao prêmio ou quer assistir novamente, a Netflix anunciou na segunda-feira que quatro longas indicados ao Oscar entrarão no seu catálogo a partir de maio. Boa notícia para começar a semana, não é mesmo?

Moonlight: Sob a Luz do Luar, que ganhou as estatuetas nas categorias Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado, Lion – Uma Jornada Para Casa, que concorreu em seis categorias, Até o Último Homem, que venceu nas categorias Melhor Mixagem e Melhor Montagem, e Jackie, que foi indicado nas categorias Melhor Atriz, Melhor Figurino e Melhor Trilha Sonora, são algumas das novidades da plataforma de streaming ainda nesse semestre.

Saiba mais sobre os filmes

Moonlight: Sob a Luz do Luar



O drama é dirigido por Barry Jenkins e o principal concorrente de La La Land a estatueta de melhor filme. Com Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes, é uma obra poética que foge dos clichês de filmes sobre preconceitos raciais. A adaptação da peça In Moonlight Black Boys Look Blue transpõe ao cinema, com uma fotografia em tons de azul e preto, uma sensibilidade sobre quem o mundo às vezes nos obriga a ser.



Lion – Uma Jornada Para Casa



A obra, com direção de Garth Davis, conta com Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman no elenco. A história, de 1h58min, é baseada em fatos reais e apela ao sentimento do telespectador ao mostrar uma infância turbulenta e uma vida adulta marcada por perguntas sobre o passado.

Até o Último Homem



Dirigido por Mel Gibson, com os múltiplos talentos de diretor, ator, roteirista e produtor, o filme teve estreia em janeiro desse ano no Brasil, com 2h20min de drama de guerra. É protagonizado por Andrew Garfield, que interpreta um soldado pacifista.



Jackie



Jacqueline Kennedy (Natalie Portman), inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.