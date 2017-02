34 opções para aproveitar o final de semana em Santa Maria e região

Finde 17/02/2017 | 21h30 Atualizada em

Relaxar,curtir as festas ou se aventurar. Nesse final de semana, qualquer uma dessas opções estão disponíveis para você aproveitar Santa Maria e região. É só escolher a melhor atração e começar a nova semana com muito gás.

SÁBADO

TRILHA DUAS CACHOEIRAS E MIRANTE DO PINHAL



A trilha em Itaara, nas Duas Cachoeiras e Mirante do Pinhal, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 11,2 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour, com retorno a partir das 18h. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

PALESTRA: COMO AUMENTAR SEUS LUCROS, GERANDO VALOR PARA OS SEUS CLIENTES

Para ajudar quem está no vermelho ou quer fazer uma economia, Múcio Moreira, de Minas Gerais, fica a frente da palestra, que ocorre no Itaimbé Palace Hotel (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 18h. A entrada custa 1kg de alimento não perecível. Mais informações pelo fone (54) 33120760 ou (54) 99134-5373.

Foto: Divulgação / EntreAutores

BRECHÓ AUTORAL

Quem quer comprar umas "brusinhas" por um bom preço e, de quebra garantir uma tarde com uma trilha sonora de qualidade precisa ir até o Bar do Pompeo na tarde deste sábado. O coletivo EntreAutores vai estar das 18h às 21h com uma banquinha na luta pela música autoral e independente. Mais informações no evento do Facebook.

BRECHÓ SOLIDÁRIO AAPECAN

Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) cuida de quem mais precisa, ajudando na alimentação e transporte dos pacientes auxiliados. Se você também quer ajudar, pode renovar o guarda-roupa no Brechó Solidário (Av. Borges de Medeiros, 1.897), das 9h às 16h. Diversas peças de roupas serão vendidas por, no máximo, R$ 7. Mais informações (55) 3025-9400.

CHURRASQUINHO NA LAJE DE ANIVERSÁRIO

No dia 25 de fevereiro é o aniversário de um ano do bar mais nerd da cidade. Para isso, o Espaço 42 vai comemorar neste sábado, com muito churrasquinho de carne e vegano, além da cerveja bem gelada. A partir das 20h, no Espaço 42 (Rua Cel. Niederauer, 1.271). (55) 3347-8477.





Foto: Pixabay / Public Domain

CRAZY ICE CREAM FEST

Essa é uma festa Open que, com certeza, seus pais vão deixar você ir. A noite é de open de sorvete. Isso mesmo, sorvete liberado a partir das 20h30min no Lincoln Pub (Av. Borges de Medeiros, 1.789). A festa "teen" custa R$ 30 (1º lote). A animação é por conta do DJ Guilherme Mignot. (55) 3025-6898.

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria



THE CRAZY - BLACK & WITHE _ DJ Gugu e DJ DM. Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972), às 20h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Entrada permitida somente quem estiver com camiseta preta ou branca

Foto: Divulgação / Aruna Club

NOCHE LIBRE _ Reggaeton, cumbiaton e funk. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30. (55) 3025-2929

SINERGY SEMANA SOLIDÁRIA _ Eletrônica. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível. (55) 99931-6450

CHORA NÃO COLEGUINHA _ Thaty Marques. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). (55) 99649-2151

BRUNO E JEFF _ Sertanejo. Corujão (BR 158, 2, Km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 25 (antecipado, no site Antecipei leva outro ingresso de graça). (55) 99661-7788

LUAU NA ESTÂNCIA _ Piscina liberada. Estância do Minuano (Francisco Viterbo Borges, 705), às 21h. Ingressos: R$ 10 (sócios) R$ 20 (não sócios)

FLASH BACK _ Anos 70 e 80 + Hits do momento. Skatto Bar (Av. Borges de Medeiros, 1.769), às 23h. Ingressos: R$ 15 (feminino) e R$ 20 (masculino). (55) 99918-3400

FUNK CLASSE A _ Funk. Buteco Pu (Av. Walter Jobim, 505), às 23h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino)

TAKE ME OUT II _ Indie rock. DJ Thays Campagnol. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 5. (55) 3028-0438



CUMBIA LIVRE _ Cumbia, reggaeton, salsa e samba-rock. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. É de graça. (55) 99677-4253

MUSICARIA _ MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 17. Tel: (55) 3025-5115

Foto: Divulgação / Musicaria

CANTA PASCOTA _ Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

OS MARIAS _ Rock, pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: De graça (até as 22h) R$ 15 (até a meia-noite) R$ 17 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887

BUBBLEGUM DE CARNAVAL _ Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20

TRIBUTO A JIMI HENDRIX _ Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingressos: R$ 17. (55) 3307-6871



CANTIGAS DO ROCK _ Rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

DOMINGO

TRILHA SEIS CACHOEIRAS DO RINCÃO DO CANTO



A trilha em Itaara, nas Duas Cachoeiras e Mirante do Pinhal, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 10,4 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour, com retorno a partir das 18h. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.







Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

BRIQUE DA VILA BELGA

Após as férias, o já tradicional Brique da Vila Belga retorna suas edições. A partir das 15h com muita culinária, artesanato e cultura local. Informações na página do Facebook. É de graça.

1º BATALHA DA OUSADIA

A 1º batalha de freestyle das minorias vai ser realizada em Santa Maria. A partir das 17h30min, as "minas, manas e monas" vão se expressar sem misoginia e lgbtfobia, no Largo da Locomotiva. É de graça.





Foto: Divulgação / Quitanda com Mais

DOMINGO NA QUITANDA

A segunda edição do evento apresenta um festival de caipirinhas. A partir das 16h na Quitanda Com Mais (Rua Coronel Niderauer, 913), às 16h. É de graça. (55) 3347-7737

ENCONTRO DANÇANTE DA MELHOR IDADE

É claro que os vovôs e vovós não ficam de fora do agito. Para relembrar e conhecer novos sucessos, o baile da melhor idade começa a partir das 16h no Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972). A atração é o Trio Página Um. Os ingressos custam R$ 12 (feminino) R$ 15 (masculino). Informações pelo telefone (55) 99630-9889.



ORQUESTRA JOVEM RECANTO MAESTRO

No final da tarde de domingo o projeto cultural Medianeira Instrumental junto com a Orquestra Jovem Recanto Maestro se apesentam na Basílica Nossa Senhora Medianeira. É a partir das 19h. Entrada gratuita.

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria

FUGIDINHA _ Pagode. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até a meia-noite, R$ 10 (estudante), R$ 15 ( antecipado no local) e R$ 20 (na hora). (55) 99931-6450

SAMBAQUI _ Samba e pagode. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 99677-4253

DOUGLAS BRAGA + KARIN SPEZIA _ Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 18h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

FLASHBACK ANOS 80 _ Pop e rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 21h. Ingressos: É de graça (para estudantes até a meia-noite) e R$ 5 (geral). (55) 3028-0438

SAMBA LIVRE _ Samba. Xis do Toco (Tv. Romarino Antunes, 30), às 21h. É de graça