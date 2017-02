26 opções para aproveitar o final de semana em Santa Maria e região

Agendão 10/02/2017 | 21h30 Atualizada em

Yoga no bosque da UFSM é uma das atrações do domingo Foto: Pixabay / Public Domain

Você já pode comemorar - o final de semana finalmente chegou. Se você não quer só ficar sentado no sofá, há as mais diferentes opções para aproveitar o sábado e domingo em Santa Maria e região.

SÁBADO

TRILHA TRÊS CACHOEIRAS DA SERRA DO PINHAL

A trilha em Itaara, nas Três Cachoeiras da Serra do Pinhal, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 9,5 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour, com retorno a partir das 18h10min. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769.

Foto: Divulgação / Espaço 42

CAMPEONATO DE IMAGEM E AÇÃO

Grupos de 3 a 4 pessoas ou individual mediante inscrição. Espaço 42 (Rua Cel. Niderauer, 1.271), às 20h. Ingressos: É de graça. Tel: (55) 3347-8477

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria

TRIBAILE _ Robson Souza e Grupo Geração. Lançamento do DVD do Grupo Yandê. Sociedade Recreativa Concórdia (Rua Coronel Seixas), às 23h30min. Ingressos: R$ 25 (antecipado). Tel: (55) 99911-4911

NOSSO BALANÇO _ Sertanejo. Corujão (BR 158, 2, Km 318), às 23h30min. Ingressos: R$ 25 (antecipado). Tel: (55) 99661-7788

BANDA RELICÁRIO_ Pré-lançamento do EP Relicário. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 10 (antecipado) R$ 12 (na hora). Tel: (55) 3028-0438

CHORA NÃO COLEGUINHA_ Sertanejo. Com Thaty Marques. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 21h. Ingressos: De graça (para mulheres até às 23h30min) R$ 15 (feminino, após às 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até às 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após às 23h30min). Tel: (55) 99649-2151

SPIRITUZ PREVIEW _ Eletrônica. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 20 (estudante) R$ 25 (geral). Tel: (55) 99677-4253

O pré-carnaval no Xis do Toco começa a folia neste sábado Foto: Divulgação / Divulgação

MUAMBA _ Escola de Samba Unidos do Itaimbé. Xis do Toco (Travessa Romarino Antunes, 30), às 21h. Ingressos: É de graça. Tel: (55) 30261776

ROCKSANE _ Rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 17. Tel: (55) 3025-5115

CLUBE DO SAMBA _ Samba. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

BANDA MAYA _ Rock, pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: De graça (até as 22h) R$ 15 (até a meia-noite) R$ 17 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887

MONDO FUNK _ Pop, funk. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22. R$ 20

EDU E RAFA _ Pré-carnaval. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, 501-B), às 23h. Ingressos: R$ 25 (feminino) R$ 35 (masculino). Tel: (55) 99907-0102

GRUPO PAGOBLACK _ Pagode. Lincoln Pub (Av. Borges de Medeiros, 1.789), à meia-noite. Ingressos: R$ 10 (feminino) R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99673-6466

Foto: Divulgação / Moto Garage

TRIBUTO FOO FIGHTERS _ Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingressos: R$ 17. Tel: (55) 3307-6871

VAI, TOMA _ Funk. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 10 (estudante) R$ 15 (antecipado) R$ 20 (na hora). Tel: (55) 99931-6450

JORDANA HENRIQUES _ MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 99617-7430

SANTANNA + GRUPO PEGADÃO _ Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 30 (masc) e R$ 25 (fem). Tel: (55) 3221-4544.

DOMINGO

TRILHA SEIS CACHOEIRAS DO RINCÃO BONITO

A trilha em Itaara, nas Seis Cachoeiras do Rincão Bonito, é realizada pelo Clube Trekking com a distância de 9,6 quilômetros a pé. A saída é às 12h45min em frente ao Carrefour, com retorno a partir das 19h08min. Os valores são R$ 30 (com reserva) R$ 40 (sem reserva). Informações pelo telefone (55) 3317-3400 ou (55) 99692-6769. http://clubetrekking.com.br/trilhas/795trilha-dom/

PRÁTICA DE YOGA AO AR LIVRE

A atividade, realizada pelo Instituto Raga, é aberta para todas as pessoas, mesmo para quem nunca praticou Yoga. A paz, tranquilidade, concentração, força de vontade e amor serão buscadas na tarde de domingo, a partir 16h30min no bosque da UFSM, ao lado do planetário. É aconselhável levar tapete, toalha ou manta para utilizar durante a prática. Informações no evento do Facebook.

Foto: Divulgação / Divulgação

FESTIVAL DO BEM

O festival é realizado pela ONG Darth Vader – Legião do Bem, que busca arrecadar 1kg de alimento não perecível por pessoa para doar ao Centro de Apoio à Criança com Câncer (CACC). Começa a partir das 17h na Praça Saldanha Marinho, com atrações do Grupo Yandê, Gabriel e Mateus, De Alma Gaúcha e Edu e Andressa. Mais informações pelo telefone (55) 3222-7669 ou pelo evento do Facebook.

ENCONTRO DANÇANTE DA MELHOR IDADE

É claro que os vovôs e vovós não ficam de fora do agito. Para relembrar e conhecer novos sucessos, o baile da melhor idade começa a partir das 16h no Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972). A atração é o Trio Página Um. Os ingressos custam R$ 12 (feminino) R$ 15 (masculino). Informações pelo telefone (55) 99630-9889.

Bares, restaurantes e boates

Para quem prefere a balada noturna, vão aí as opções da noite em Santa Maria

DOMINGUEIRA _ Show com Nando Rodrigues. Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972), às 20h30min. Ingressos: R$ 15 (mulheres) R$ 20 (homens) R$ 30 (casal). Informações: (55) 99630-9889

DOMINGUEIRA ROCK ACÚSTICO _ Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 21h. Ingressos: É de graça. Tel: (55) 3307-6871

Foto: Divulgação / Rockers Soul Food

SAMBAQUI _ Samba, pagode. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 99677-4253