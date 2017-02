22 séries e filmes para fazer maratona e fugir do Carnaval

Salve, Netflix! 24/02/2017 | 10h01 Atualizada em

O Carnaval chegou e você está como?

Esta matéria é para aqueles que, por um ou outro motivo, odeiam Carnaval. Para aqueles que não fazem questão de cair na folia e muito menos querem assistir aos desfiles que vão passar na TV. Para aqueles que só de ver a vinheta de propaganda da transmissão sentem calafrios.



Preparamos uma lista com 22 filmes e séries perfeitos para uma noitada no sofá, todos disponíveis na Netflix e na TV fechada. Tem produção para todos os gostos: de época, de terror ou clássicos do mundo da ficção.

Confira a lista e faça a festa em casa:

1. Star Wars: Os seis primeiros episódios da saga estão disponíveis na Netflix desde o ano passado. É sempre bom rever (ou ver pela primeira vez) este clássico. Dica: se você nunca assistiu aos filmes, comece pelo episóvio IV - Uma Nova Esperança, o primeiro filme da série em ordem cronológica.



2. Gilmore Girls: A história das Lorelai Gilmore, mãe e filha que moram na pequena e nem sempre tão pacata Stars Hollow, está completa na Netflix. Além disso, a história da dupla ganhou continuação, em quatro episódios produzidos na Netflix que dão continuidade para as 7 temporadas que foram exibidas na TV. Para quem viu, sempre vale matar a saudade.





3. Senhor dos Aneis

Os hobbits, os elfos, anões, magos e orcs estão no streaming que oferece a triologia completa da saga. As aventuras de Frodo, Gollum e Gandalf foram sucesso de bilheteria e uma boa pedida para assistir com toda a família.

4. Supernatural

Desde criança Sam Winchester procurava fugir do próprio passado, enquanto o seu irmão Dean sempre quis seguir os passos do pai. Depois que a mães dos irmãos morreram, misteriosamente, o pai deles começou a procurar vingança contra as forças do mal. Do céu ao inferno, com anjos e demônios e com a trilha sonora mais rock'n'roll, a Netflix disponibiliza 11 temporadas deste clássico das séries.



5. Shera

Nossa heroína está presente em uma temporada inteira no streaming. A irmã gêmea do He-Man foi sequestrada, ainda bebê, pelo terrível Hordak para ser criada pela maléfica Horda. Hordak era um discípulo de um outro maldoso vilão conhecido por Esqueleto que queria dominar um outro planeta de uma outra dimensão chamada Ethéria, mas fora impedido pelo exército do Rei Randor e pela Magia do Castelo de Grayskull.

Foto: Reprodução / Reprodução



6. Gosspip Girl

Depois de um ano estudando longe - por motivos misteriosos - , Serena volta a Nova Iorque e seu retorno agita o Upper East side, bairro onde moram os jovens mais privilegiados da cidade. Ela vai começar um relacionamento com um garoto de um mundo completamente diferente do seu, enquanto lida com problemas com a mãe e o irmão. Todas as temporadas da série, um total de seis, estão lá, prontinhas para serem assistidas.



7. Skins

Quase sem supervisão de adultos, um grupo de adolescentes de Bristol (Inglaterra), tenta descobrir sobre a vida e os relacionamentos. Os grupos de adolescentes mudam, a cada duas temporadas, representando gerações diferentes. Nos episódios finais, todos se reúnem e falam sobre a vida adulta.



8. Glee

Já viu uma série musical completamente divertida? É Glee. Nesta trama, o professor de espanhol Will resolve assumir o comando do coral da escola onde dá aulas chamado Glee Club. Nesta tentativa de fortalecer o coral ele reúne estudantes de todos os tipos: atletas, populares e os nerds.



9. Friends

Falou em série? Impossível deixar Friends de lado. A história dos seis amigos mais engraçados de Nova Iorque está completa, em suas 10 temporadas, na Netflix. Vale ver ou rever milhões de vezes a cômica rotina de Rachel, Monica, Joey, Chandler, Ross e Phoebe.



10. How I Meet Your Mother

O último romântico de Nova Iorque, Ted Mosby, busca encontrar a mulher perfeita, a mãe dos seus filhos. Engana-se quem pensa que esta é uma história romântica. Uma das séries mais engraçadas dos últimos tempos, Como Eu Conheci Sua Mãe é uma boa pedida para fazer maratona em frente da TV.



11. Lost

Depois que um avião cai em uma ilha cheia de mistérios um grupo de passageiros luta para sobreviver e tentar pedir resgate. Enquanto isso eles descobrem que o lugar está cheio de surpresas quase inexplicáveis. Uma das séries de suspense mais assistidas nos últimos anos.



12. Um Maluco no Pedaço

Um dos primeiros sucessos de Will Smith fará você morrer de rir. Ele vive o personagem de mesmo nome, Will, que vai viver com os tios e primos em um dos bairros mais requintados da Califórnia.

13. The Tudoors

A série se passa na Inglaterra do século XVIII na era Henrique VIII. Os primeiros capítulos mostram ele antes de chegar ao trono e ainda mostram como ele se afastou de sua primeira esposa e apaixona-se por Ana Bolena. Ele tenta criar uma forma de se divorciar de Catarina de Aragão em meio a muitas armadilhas religiosas e políticas.



14. Vikings

Ragnar Lothbrok é o maior guerreiro da sua era. Lidera seu bando, com seus irmãos e sua família, ascende ao poder e torna-se Rei da tribo dos vikings. Além de guerreiro implacável, Ragnar segue as tradições nórdicas e é devoto dos deuses. As lendas contam que ele descende diretamente de Odin, o deus da guerra.



15. Toy Story

O filme é infantil, mas faz qualquer adulto ficar encantado e até se emocionar. A Netflix dispões os três filmes que valem (e muito!) a pena uma maratona com toda a família. Junto com Andy e seus brinquedos Woody e Buzz Lightyear venha ver como brincar não é coisa só de criança.





Na TV por assinatura



WARNER

Sábado _ Maratona Two And a Half Man

Do meio-dia às 22h30min de sábado, a Warner organizou uma maratona de Two And a Half Man: uma série pra lá de divertida com a história dos irmãos Harper.

Domingo - Maratona The Big Bang Theroy

Das 12h30min às 22h30 min de domingo, tem maratona de The Big Ban Theory, uma série que mostra o dia a dia nada simples dos nerds Sheldon, Leonard, Howard e Raj e de Penny.



Segunda - Maratona Máquina Mortífera

A série, inspirada nos filmes de mesmo nome (e sucesso de bilheteria) mostram as investigações de dois policiais completamente diferentes, que são obrigados a trabalhar juntos. Uma mistura perfeita de polícia e comédia. Das 14h10min às 22h30min.

TELECINE

Telecine Touch passa no sábado, a partir das 18h, o Diário de Bridget Jones e depois Bridget Jones - No Limite da Razão, às 20h



Telecine Fun exibe no domingo, a partir das 19h50min, Frozen - Uma Aventura Congelante e depois Frozen - Febre Congelante.

Oscar 2017

E é claro, para os cinéfilos de plantão, não dá para perder a premiação do Oscar 2017 que será exibido pela TNT Brasil, a partir das 21h.