15 opções para aproveitar a noite de sexta em Santa Maria

Programação 02/02/2017 | 15h25 Atualizada em

A cantora Yasmine Mendes, que faz sucesso em Santa Maria, sobe mais uma vez no palco da Aruna Club com seu projeto Especial Marília Mendonça. Ela interpreta sucessos sertanejos nacionais, como Infiel e Eu Sei de Cor. A noite conta ainda com a participação especial do artista Douglas Braga e DJ Juliano Paim.

Foto: Divulgação / Divulgação

QUANDO _ Sexta-feira, às 23h

ONDE _ Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300)

QUANTO _ R$ 25 (1º lote)

INFORMAÇÕES _ (55) 3025-2929



Outros eventos

DEDÉ E MANININHO _ Rock e Pop. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 9 9962-3277

FABRÍCIO FÚRIA _ Rock. Tributo a Pink Floyd. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos R$ 15. Tel: (55) 99969-1529

VAI, TOMA!#10 _ Funk. DJ Vini Ferreira, DJ Marcelo Cruz, DJ Mignot. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 20 (feminino, após as 23h30min, com consumação) R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99931-6450

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

FATO CONSUMADO _ Pagode e funk. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres até as 23h30min) R$ 15 (feminino, após as 23h30min, com consumação) R$ 25 (masculino, até as 23h30min, com uma cerveja) R$ 20 (masculino, após as 23h30min). Tel.: (55) 99649-2151

JOÃO VITOR E MÁRCIO _ Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334

DANIEL BARBOSA _ MPB, samba rock. Friends (Rua Dr. Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920

BANDA MAYA _ Rock, pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: De graça, até as 22h. Após, R$ 15 (até a meia-noite) R$ 17 (a partir da meia-noite). Tel: (55) 3028-7887

MARCELO MASSÁRIO _ MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 99617-7430

GABRIEL ALMEIDA _ Voz e Violão. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115

UTOPIA _ Rock. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. É de graça. Tel: (55) 99677-4253

TREME _ Reaggaton, dancehall. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. R$ 20

CABRONES _ Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) R$ 10 (inteira). Tel: (55) 3028-0438

ROBSON SOUZA + GRUPO PEGHADA _ Sertanejo. CC Show Club (Rua Comissário Justo, 1310), às 23h. Ingressos: R$ 10 (feminino com nome na lista) R$ 15 (feminino, até a meia-noite e meia) R$ 20 (masculino, até a meia-noite e meia) R$ 25 (feminino, a partir das 0h30min) R$ 30 (masculino, a partir das 0h30min) Valem para reingresso no sábado. Tel: (55) 99684-4412