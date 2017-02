15 festas para curtir o Carnaval em Santa Maria e região

Samba no pé 23/02/2017 | 15h46 Atualizada em

Há quem diga que o ano só começa após o Carnaval. Se é verdade ou não, o que importa é que ele está quase aí.

Seja para foliões de carteirinha ou de primeira viagem, esta lista foi feita especialmente para você. E não há desculpas para não se divertir, pois as opções contemplam os mais diferentes gostos e preços. Do samba mais tradicional ao funk e ao sertanejo, é possível curtir a folia gastando pouco ou nada em Santa Maria e região.





SANTA MARIA

Avenida Tênis Clube

Foto: divulgação / valesca popozuda

Onde — Avenida Dois de Novembro, 1.290

Quando — Baile adulto: 24, 25 e 27 de fevereiro, às 23h. Baile Infantil: 26 e 28 de fevereiro, às 16h. Enterro dos Ossos: 4 de março, às 23h

Quanto — R$ 40 (pista por noite, 2º lote), R$ 45 (enterro dos ossos, pista, 2º lote), R$ 80 (camarote por noite, 1º lote), R$ 120 (passaporte pista para os dias de carnaval e Enterro dos Ossos, 2º lote) e R$ 250 (passaporte camarote para os dias de carnaval e Enterro dos Ossos, 1º lote). Carnaval infantil: R$ 20 (por dia) e R$ 30 (passaporte para os dois dia). A venda no clube e no site blueticket.com.br. Estudantes têm direito à meia-entrada

Atrações

Dia 24: DJ Lucas Cauduro, Conversa Fora, Victor Piaz, Armandinho e Super Liga do Funk, VJ Cabrera, Robson Souza, Gabriel Goulart, Sambanejo, DJ Fernando Serpa, DJ Elizandro Campos e DJ Leo Assunção.

Dia 25: DJ Lucas Cauduro, Pura melanina, Canta Pascota, Valesca Popozuda, VJ Cabrera, Grupo Phegada, Andrei Magnanti + Bruninho + DJ Fernando Serpa, DJ Elizandro Campos e DJ Leo Assunção.

Dia 27: DJ Lucas Cauduro, Samba Move, Douglas Braga (Especial Safadão), MC Leo, Sotilli Fest, VJ Cabrera, Marcelo Camargo, Fato Consumado, Eu e Andressa, DJ Fernando Serpa, DJ Elizandro Campos e DJ Leo Assunção. Carnaval Infantil

Dia 26: Giordano Cezar, DJ Lucas Cauduro e Personagens Infantis.

Dia 28: Grupo Phegada, DJ Lucas Cauduro e Personagens Infantis.

Enterro dos Ossos: DJ Lucas Cauduro, Conspiração, Vibe Tri, Dennis DJ, Raquel Tombesi, VJ Cabrera, Leandro Rizzi + Giordano Cezar, Rodrigo Santti +DJ Fernando Serpa, DJ Elizandro Campos e DJ Leo Assunção.

Classificação — 14 anos (baile adulto). Adolescentes de 14 e 15 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Entre 16 e 17 anos, os menores precisam levar autorização e cópia do documento dos pais ou responsáveis legais.

Informações — (55) 3221-6433 ou pelo evento no Facebook.



Clube Recreativo Dores

Foto: Divulgação / Divulgação

Onde — Rua Bento Gonçalves, 400

Quando — Baile adulto: 25 e 27 de fevereiro, às 23h. Baile infantil: 26 e 28 de fevereiro, às 16h.

Quanto — Baile adulto: R$ 40 (para não sócios) e gratuito para sócios em dia. Baile infantil: R$ 20 (para não sócios), sócios e crianças até 3 anos não pagam.

Atrações — Baile adulto: Banda Charm¿s, Banda Xamego Bom e DJ Marcelo Cabala. Baile infantil: Banda Charm¿s, TGR Sonorizações e Cris Recreações.

Classificação — 14 anos (baile adulto). Adolescentes de 14 e 15 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Entre 16 e 17 anos, os menores precisam levar autorização e cópia do documento dos pais ou responsáveis legais.

Informações — (55) 2103-2828.



Bloco do Eu Solzinho

Foto: Divulgação / Divulgação

Onde — Concentração no Bar do Pompeo (Av. Itaimbé, 260).

Quando — De 24 a 27 de fevereiro, às 18h.

Quanto — É de graça

Atrações — Carnaval de rua

Classificação — Livre

Informações — Evento do Facebook



Clássicos do Samba

Onde — Quiosque Chopp Brahma (3° andar do Royal Plaza Shopping, junto a praça de alimentação)

Quando — 24 de fevereiro, às 19h30min

Quanto — É de graça

Atrações — Grupo Cadência do Samba

Classificação _ Livre.

Informações — (55) 3028-8804



Carnaval Macondo



Foto: Divulgação / Divulgação

Onde — Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643).

Quando — 23 a 27 de fevereiro, às 22h

Quanto — R$ 20 (por festa), R$ 50 (passaporte para 3 festas a escolher) e R$ 80 (passaporte completo)

Atrações —

Dia 23: Treme

Dia 24: Fuzuê

Dia 25: Megamix edição Rave da Zoeira

Dia 26: Mondo Funk

Dia 27: Baile Freak

Classificação — 18 anos

Informações — Evento no Facebook.



Carnaval no Rockers

Onde — Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1241)

Quando — 24, 25 e 27 de fevereiro, às 23h

Quanto — Dia 24: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20. Dia 25: É de graça. Dia 27: R$ 20 (estudante) e R$ 25 (geral)

Atrações —

Dia 24: Bloco Atoque

Dia 25: Utopia Especial de Carnaval

Dia 27: Carnaval Psicodélico

Classificação — 18 anos

Informações — (55) 99677-4253



JAGUARI



Onde — Avenida Severiano de Almeida

Quando — 24 a 27 de fevereiro

Quanto — R$ 7 (por noite) e R$ 28 (passaporte), disponíveis no site do Polvo Tickets

Atrações — Carnaval de Rua, com DJ Mateus Henriques, DJ Raphael Naresi e DJ Márcio Herrera

Classificação — Livre. Menores de 12 anos entram somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Adolescentes de 12 a 17 anos precisam ter em mãos o termo de responsabilidade assinado por pais ou responsáveis. Todos devem portar documentos de identidade

Informações — (55) 99652-2359



NOVA PALMA

Onde — Balneário Municipal de Nova Palma

Quando — Dia 24 às 21h. Dia 25, às 23h

Quanto — É de graça

Atrações —

Dia 24: DJ Daniel.

Dia 25: Portal do Bailão

Classificação — Livre

Informações — (55) 99623-7706



FAXINAL DO SOTURNO

Onde — Kasarão Arena (ERS-149)

Quando — 25 a 27 de fevereiro, às 23h

Quanto — R$ 20 (antecipado, por noite), R$ 50 (passaporte pista) e R$ 80 (passaporte vip), nos pontos de venda Lucimar Casagrande (Santa Maria), Lancheria Imigrante, Infotech Celulares e Ice Beer (Agudo), Quisoque Municipal (Dona Francisca), Bar da Frida, Downtown Bar e Loja Grifo (Faxinal)

Atrações —

Dia 25: Douglas Braga Especial Safadão, DJ Djeff e DJ Dodo, Márcio Mirailh, Betinho Bozzetto, Pedro Zacarias

Dia 26: LUMI (The Voice), Sandro e Cícero, DODO, Léo Assumpção, Betinho Bozzetto e Lucas Cauduro

Dia 27: MC Jean Paul, Conversa Fora, DODO, Betinho Bozzetto, Diego Vaz e Juliano Coelho

Classificação — 15 anos

Informações — (55) 99990-1030 e pelo evento do Facebook.



RESTINGA SECA

Onde — Balneário das Tunas

Quando — 24 a 27 de fevereiro

Quanto — É de graça. Para quem quiser acampar, custa R$ 25 por barraca/ dia. Carros pagam R$ 15 para entrar

Atrações — Som automotivo todos as noites, até as 23h30min. Após, no dia 24 e 25, banda Toque de Classe. Nos dias 26 e 27, banda Escala Relativa

Classificação — Livre

Informações — (55) 3261-3200 e (55) 99637-0776



MATA

Onde — Rua do Comércio, em frente ao Grêmio Recreativo Esportivo Matense

Quando — 24 a 27 de fevereiro, sexta a partir das 23h e nos outros dias a partir da meia-noite

Quanto — É de graça

Atrações — Carnaval de rua. No domingo, a partir das 16h, haverá matinê para crianças

Classificação — Livre

Informações — (55) 3259-1122



SANTIAGO

Onde — Largo da Estação do Conhecimento

Quando — 23 a 27 de fevereiro, às 23h

Quanto — É de graça

Atrações — Banda Via Brasil

Classificação — Livre



SÃO SEPÉ

Onde — Em frente à Fundação Cultural

Quando — 25 e 26 de fevereiro, às 22h

Quanto — De graça

Atrações —

Dia 25: Escola de samba Os Canalhas e escola de samba União da Lagoa

Dia 26: Escola de samba Imperadores do Ritmo e escola de samba Imperatriz Seepense

Classificação — Livre

Informações — (55) 3233-3550



FORMIGUEIRO

Onde — Rua São João

Quando — Baile adulto: 25 e 26 de fevereiro, à meia-noite. Baile infantil: 25 de fevereiro, às 16h30min

Quanto — É de graça

Atrações — Grupo Balanço

Classificação — Livre

Informações — (55) 3236-1200





CACEQUI

Onde — Avenida Duque de Caxias

Quando — 24 a 28 de fevereiro, às 21h

Quanto — De graça

Atrações —

Dia 24: Muamba e escolha da Corte de Carnaval 2017

Dias 25 e 26: Desfiles da Corte e Rainhas (25/02), Escola de Samba Acadêmicos da Montanha, baile popular com a Banda Trylegal e DJ Paulo.

Dia 27: Escola de Samba Unidos do Itaimbé, baile popular com a banda Meninos do Brasil e DJ Paulo.

Dia 28: Desfile da escola de samba Acadêmicos da Montanha, blocos, baile popular com a banda Tock de Classe, DJ Paulo e encerramento com o show Douglas Braga. Dias 25 a 28, banho de espuma

Classificação — Livre