14 filmes e séries tão (ou mais) quentes quanto "50 tons"

A estreia no cinema do segundo filme da série "50 tons" é nesta quinta-feira, inclusive nas telas de Santa Maria. A adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James, 50 Tons Mais Escuros é esperado pelos fãs da saga. E, assim como a primeira produção da série, a expectativa de muitos é por cenas quentes entre Anastasia e Christian Grey. As cenas eróticas e aventuras sexuais do casal, aliás, são a marca registrada da trama.

E para quem curte assistir produções mais calientes, separamos uma lista de filmes e séries bem sensuais para quem quer entrar no clima. Para héteros e LGBT, todas as sugestões estão disponíveis na Netflix. Apague a luz, dê play e divirta-se com as nossas dicas.

1. Ninfomaníaca 1 e 2: Bastante machucada e largada em um beco, Joe (Charlotte Gainsbourg) é encontrada por um homem mais velho, Seligman (Stellan Skarsgard), que lhe oferece ajuda. Ele a leva para sua casa, onde possa descansar e se recuperar. Ao despertar, Joe começa a contar detalhes de sua vida para Seligman. Assumindo ser uma ninfomaníaca e que não é, de forma alguma, uma pessoa boa, ela narra algumas das aventuras sexuais que vivenciou. No segundo filme, as histórias de Joe continuam.





2. Bruna Surfistinha: Raquel (Deborah Secco) era uma jovem da classe média paulistana, que estudava num colégio tradicional da cidade. Um dia ela tomou uma decisão surpreendente: saiu de casa e resolveu virar garota de programa. Com o codinome de Bruna Surfistinha, Raquel viveu diversas experiências "profissionais" e ganhou destaque nacional ao contar suas aventuras sexuais e afetivas num blog, que depois acabou virando um livro e tornou-se um best seller.

3. The Client List: Nesta série, Jennifer Love Hewitt é Sam, mãe de três filhos e abandonada pelo marido, que a deixou em grandes dívidas financeiras. Ela aceita o trabalho num spa, mas logo descobre que o local é apenas uma fachada para serviços de acompanhantes de luxo. Ainda assim, ela permanece no emprego, atendendo a proeminentes membros da sociedade, enquanto luta para balancear suas duas vidas opostas.





4. Deixe a Luz Acesa: Na Nova York de 1997, o documentarista Erik (Thure Lindhardt) conhece o advogado Paul (Zachary Booth). O que a princípio poderia ser apenas um encontro sexual se transforma em algo muito mais sério, um relacionamento de 10 anos. Paul não assume publicamente que é gay, preocupado com a carreira, já Erik é intenso e destemido. A relação amorosa deles dois vai se tornando instável à medida que eles têm que lidar com seus vícios e compulsões e confrontar seus próprios limites.

5. Elena Undone: Com uma boa dose de drama, sexo, paixão e romance, ¿Elena Undone¿ combina com o encanto de se apaixonar pela primeira vez e a realidade do compromisso de um relacionamento. Elena, mãe e esposa de um pastor anti-gay que nunca experimentou o amor verdadeiro conhece Peyton, uma escritora lésbica. Elena se sente presa em um casamento sem amor, tentando aceitar a natureza e a magnitude de seus desejos. Apesar da mútua atração, Peyton tem receios em se envolver com Elena.





7. Shame: Brandon (Michael Fassbender) é um cara bem sucedido e mora sozinho em Nova York. Seus problemas de relacionamento, aparentemente, são resolvidos durante a prática do sexo, tendo em vista que é um amante incontrolável. Contudo, sua rotina de viciado em sexo acaba sendo profundamente abalada quando sua irmã Sissy (Carey Mulligan) aparece de surpresa e pretende morar com ele.





8. Loving Anabelle: Annabelle (Erin Kelly), filha de uma importante senadora, é enviada a um Colégio Católico. Rebelde pela apatia da mãe, indiferente à doutrina e dogmas de seu novo Colégio, Annabelle sente por sua professora, Simone Bradley (Diane Gaidry) uma forte atração que subitamente transforma sua vida no novo Colégio. As barreiras de um tabu que atravessa gerações, um romance lésbico entre aluna e professora através da ótica de uma instituição católica.O filme apaixona desde o início, sua simplicidade ao tratar do assunto considerado tabu tanto para a igreja como para a sociedade é de uma leveza que contamina cada minuto do filme





9. Sob a Pele: Um alienígena (Scarlett Johansson) chega à Terra e começa a percorrer estradas desertas e paisagens vazias em busca de presas humanas. Sua principal arma é sua sexualidade voraz... Mas ao longo do processo, ela descobre uma inesperada porção de humanidade em si mesma.





10. Beleza Americana: Lester Burham (Kevin Spacey) não aguenta mais o emprego e se sente impotente perante sua vida. Casado com Carolyn (Annette Bening) e pai da "aborrecente" Jane (Tora Birch), o melhor momento de seu dia quando se masturba no chuveiro. Até que conhece Angela Hayes (Mena Suvari), amiga de Jane. Encantado com sua beleza e disposto a dar a volta por cima, Lester pede demissão e começa a reconstruir sua vida, com a ajuda de seu vizinho Ricky (Wes Bentley).

11. Pecado Original:No exótico mundo de Cuba Luis Antonio Vargas (Antonio Banderas), um rico comerciante de café, acerta os detalhes de seu casamento acertado pelo correio. Porém, pouco após sua futura esposa chegar à sua casa ele descobre que ela na verdade é uma impostora, que não o ama e está apenas interessada em sua fortuna.





12. Infidelidade: Num subúrbio de Nova York, Connie Sumner (Diane Lane) leva uma vida feliz e segura ao lado de Edward (Richard Gere), com quem está casada há 11 anos, e seu filho Charlie (Erik Per Sullivan). Aparentemente nada poderia se interpor na felicidade do casal, mas o amor é posto à prova quando Connie esbarra com Paul Martel (Olivier Martinez), um belo e sensual francês. Os dois se tornam amantes e são dominados por uma paixão que não para de crescer, enquanto o comportamento da mulher começa a gerar suspeitas em Edward.





13. Jovem Aloucada: Daniela (Alicia Rodríguez) é uma garota de 17 anos que foi criada em uma família evangélica, em Santiago, capital do Chile. Com uma rebeldia nata, ela não encontra uma válvula de escape, a não ser se envolver em diversas aventuras sexuais e depois partilhar tudo em um blog. Após uma noite de muitos excessos, Daniela sofre as consequências do que fez quando seus pais a castigam e entra em profundo autoquestionamento existencial.





14. Perdas e Danos: Stephen Flemming (Jeremy Irons) é um político conservador do alto parlamento inglês que acaba se envolvendo com a noiva do filho. Ela não está disposta a abandonar o seu relacionamento com o futuro marido, e ele não quer um escândalo na sua carreira, mas apesar disso os dois continuam a se encontrar e Flemming até muda seus horários para poder ver Anna (Juliette Binoche). Eles têm noção de que a relação deles dois pode abalar a vida das pessoas que amam, mas não conseguem se desligar, sendo movidos pela forte atração sexual que um exerce no outro.