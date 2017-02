12 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria 

Agenda 24/02/2017 | 20h03 Atualizada em





Foto: Anderson Martins / Divulgação

TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL – Ladra Terra - Uma Comédia Medieval. Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380), às 20h30min. Ingressos: R$ 10 (para estudantes), R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). Ingressos à venda no Espaço Cultural. Tel: (55) 3217-6600

BANDA MAYA – Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 22hs. Ingressos: R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (após ás 23h). Tel: (55) 3028-7887.

Banda Santa Vadia Foto: Facebook / Reprodução

CARNAROQUEM – Com Santa Vadia, Tarja Preta H.C, e Aurora Dark. Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingressos: R$ 15 (antecipados com as bandas) e R$ 20 (na hora). Tel: (55) 3026-3610.

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Especial marchinhas de Carnaval. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

HIPERCUBO – Rock. Moto Garage Lavagem e Botequim (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 23h. Ingresso: R$ 17. Tel: (55) 3307-6871.

UTOPIA DE CARNAVAL – Rock. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: De graça. Tel: (55) 9677-4253.

CALIFORNIA NIGHT – Com DJ¿s Jean Michel e Eduardo Aguirre. Ritmos variados. Lincoln Pub (Avenida Borges de Medeiros, 1.789), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99969-1529.

MARCO MAIOLI – MPB. Friends (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920.

PEDRO SILVEIRA – Rock Blues. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978.), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 99969-1529.

BLOQUINHO DO 42 – Ritmos variados. Espaço 42 (Coronel Niederauer, 1271), às 19h. Ingresso: de graça. Tel: (55) 3347-8477.

MEGAMIX – Com DJ¿s Ivon Nunes, Barol, Laura Garcia e Thays. Ritmos variados. Macondo Lugar (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.



Sambanejo Foto: Fabrício Campos / Divulgação

SAMBANEJO – Samba e sertanejo. Festa Roda de Samba de Carnaval. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920.