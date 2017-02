12 opções para curtir a noite de sexta em Santa Maria

Agenda 17/02/2017 | 10h58 Atualizada em

A sexta-feira finalmente chegou. A noite está recheada de atrações musicais. Confira a agenda e programe-se para curtir.

FATO CONSUMADO – Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: De graça (para mulheres, até as 23h30min), R$ 25 (homens, até as 23h30min, incluso uma cerveja) e R$ 20 (após as 23h30min). (55) 99649-2151

FABIANO OLIVEIRA + EDSON ROSA – Pop, rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10. (55) 3025-5115

BAILE DO JOCA – Rock e pop. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 10. (55) 3317-4334

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. (55) 3025-2001

TRIBUTO A ELVIS PRESLEY – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 15. (55) 99969-1529

MUSICARIA – MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h30min. Ingresso: R$ 5. (55) 99617-7430

NOSSO SAMBA – Samba e pagode. Friends (Rua Doutor Bozano, 527), às 21h. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino). (55) 99159-9920

SUPER TREM – Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h30min. Ingressos: R$ 12 (antecipados) e R$ 20 (na hora). (55) 3028-0438

YANDÊ – Rock. Bar do Pingo. (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: De graça (até as 22h), R$ 15 (até a meia-noite) e R$ 17 (após a meia-noite). (55) 3028-7887

JELLY POP – Pop. Macondo Lugar. (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 10 (promocional, até as 23h) ou R$ 20 (após)

DOUGLAS BRAGA + DJ DODÔ + JULIANO PAIM – Pop e sertanejo. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30 (1º lote)

NOCET – Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 14. (55) 3307-687