11 opções para aproveitar a noite de quinta em Santa Maria

O sucesso das mulheres no sertanejo, na voz de Raquel Tombesi, é a atração do The Park nessa quinta-feira. O repertório vai desde aos clássicos apaixonados aos hits das duplas Simone e Simaria e Maiara e Maraísa.

Quando - Quinta-feira, às 21h

Onde - The Park (Rua Venâncio Aires, 2.471)

Quanto - R$ 12

Informações - (55) 3025-5115

Confira mais atrações na noite de quinta

CLAUSON KRAEMER

Rock e Pop. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ Clauson Kraemer R$ 10. Tel: (55) 9 9962-3277

ALEXANDRE PINTTOO

Pop, rock, sertanejo, brega, funk. Especial anos 80 e 90. HiperPop do Vaca. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. Tel: (55) 99617-7430.

BANDA TUDO DI BOM

Pagode. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

BRUNO E ALLAN

Sertanejo. Friends (Rua Dr. Bozano, 527), às 22h. Ingressos: R$10 (feminino) R$ 15 (masculino). Tel: (55) 99159-9920.

BANDA ROLE

Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3028-7887.

VEM BALANÇAR

Música Brasileira. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. É de graça para estudantes até meia-noite, depois R$ 5. Tel: (55) 3028-0438.

SONICA

Eletrônica. Rockers Soul Food (Av. Hélvio Basso, 1.241), às 23h. R$ 15 público geral, R$ 10 estudantes até meia-noite. Tel: (55) 99677-4253.

JAKIE PATOMBÁ

Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. R$ 10 antecipado, R$ 15 na hora.

QUINTA DA FAVORITA

Sertanejo. Kasarão On Stage (Rua Dr. Bozano, 832), às 23h. Entrada gratuita para mulheres até a meia-noite e meia. R$ Tel: (55) 99996-1030.



DAIANE E RODRIGO

Rock, pop, MPB. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. R$ 8. Tel: (55) 99969-1529.