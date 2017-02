10 tendências de moda que voltam para as ruas

Opinião 18/02/2017 | 13h31 Atualizada em





Olá, galera! É muito bom estar aqui para conversarmos sobre moda.



E como dizem por aí "a moda vai e volta". Isso mesmo, ela é cíclica. Com o passar do tempo, renova-se. Mas sempre carregando referências de diferentes décadas, lugares e culturas.

Por isso, listei as 10 tendências de moda que voltaram diretamente dos anos 90 para as ruas. E por falar neles, é quase impossível não lembrar do clássico filme As Patricinhas de Beverly Hills (1995) que, na época, foi o grito da moda.

Foto: Reprodução filme / Reprodução

Para ver as tendências de perto, basta sair às compras pelo centro de Santa Maria e olhar as vitrines. Quantas referências da década é possível encontrar? Então, vamos lá?





1) Tomara que caia: sabe aquela blusa que sua mãe chamava assim? Pois é, a ombro a ombro voltou ainda mais sexy e em diversas estampas.

Foto: Reprodução / Pinterest





2) Jaqueta jeans: com toda aquela pegada grunge, voltaram para mostrar que é possível misturar estilos.

Foto: Reprodução / Reprodução





3) Bomber: por falar em jaquetas, essa é a queridinhas das fashionistas e aparece em todos os tipos de cores e materiais.

Foto: Reprodução / Reprodução





4) Macacão: o que dizer dele, que também teve seu revival e é aposta certa de diversas marcas, entre elas as fast fashions Renner, Riachuelo e Zara. (Usei muito em minha infância, você também?)

Foto: Reprodução / Reprodução





5) Gargantilha: as adolescentes dos anos 90 devem lembrar das choker, aquela gargantilha que fica bem próxima ao pescoço, e as góticas suaves da época amavam. Nessa temporada, ela volta desde o modelo retrô até as mais delicadas.

Foto: Reprodução / Reprodução





6) Barriga de fora: isso é tão anos 90, não é? Pois é, o cropped é super trend há umas duas temporadas e vem fazendo o maior sucesso nas ruas e nas passarelas.

Foto: Reprodução / Reprodução





7) Plataformas: difícil uma garota ter passado pelos anos 90 e não ter tido um plataformado (hoje, flatforms). Eles voltaram com tudo e estão no Oxford, mocassin, slip on e até mesmo nas sandálias.

Foto: Reprodução / Reprodução





8) Slip dress: até ele deu as caras. Começou pelas grandes coleções e já está nas ruas. Esses vestidos são a cara do verão e dão a possibilidade de investir nos acessórios.

Foto: Reprodução / Reprodução





9) Arrastão: preparem-se porque a meia arrastão está na lista para compor os looks de inverno. É possível montar diversos looks criativos com essa peça, que é a cara dos anos 90.

Foto: Reprodução / Reprodução





10) Patches: eles surgiram nos anos 70 e foram febre nos anos 90. Agora, voltam para mostrar que a moda é você customizar suas roupas com seu estilo, além de deixar suas peças com uma pegada mais divertida.

Foto: Reprodução / Reprodução

E aí, curtiu a vigem no túnel do tempo?

Espero que tenham gostado. Se quiserem continuar me acompanhando, meu instagram é @albinofashion e meu snapchat é albinolive.



Grande beijo e até a próxima.





