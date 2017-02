10 filmes sobre ETs da Netflix para curtir o clima do Festival de Ufologia

Alienígenas 22/02/2017 | 15h15 Atualizada em

Há vida fora da terra? Para discutir essas e outras questões sobre mistérios extraterrestres, o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Vitor Mostajo realiza o 1º UFO Festival desde o início de fevereiro até termina na próxima terça, 28 de fevereiro.

Itaara é sede do 1° UFO Festival da América Latina



Para entrar no clima do festival, que entrou no rol dos eventos ufológicos mundiais, o Diário separou 10 filmes do Netflix para entender e se divertir com os segredos do universo.

E.T. - O Extraterrestre (1982)

Com direção de Steven Spielberg, o longa de 2h conta a história de um garoto que faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra. Uma forte amizade nasce enquanto o menino protege esse ser para evitar que ele seja capturado.

Super 8 (2011)

Mistério, ficção científica e suspense se fundem em um longa de 1h50min dirigido por J. J. Abrams. No verão de 1979, um grupo de amigos em uma pequena cidade de Ohio presencia uma catastrófica colisão de trens enquanto gravava um filme com uma câmera Super 8. Não demora muito para eles desconfiam que aquilo não foi um acidente.Pouco tempo depois, estranhos desaparecimentos e eventos inexplicáveis começam a acontecer na cidade, e o policial local tenta descobrir a verdade - algo muito mais assustador do que eles poderiam imaginar

Distrito 9 (2009)

Trinta anos atrás, alienígenas chegam à Terra em busca de refúgio, pois seu planeta estava morrendo. Eles passam a viver separados dos humanos em uma área chamada Distrito 9, na África do Sul, e comandados pela multinacional United, que não se importa com o bem-estar dos alienígenas, mas que está disposta a tudo para dominar a tecnologia que eles possuem. Quando um agente em campo contrai um vírus que altera o seu DNA, o Distrito 9 passa a ser o único lugar em que ele pode se esconder. O filme, de 1h50min, é dirigido por Neill Blomkamp.



Arquivo X (1998)

Dois agentes do FBI descobrem que uma explosão em um prédio federal foi causado pelo próprio governo, para tentar abafar o caso de um vírus alienígena. Esse vírus, que esteve adormecido por milhares de anos, volta a superfície e apenas um médico, que conhece a realidade dos fatos, tenta alertá-los, mas agentes do governo o perseguem para que ele seja desacreditado. O filme, dirigido por Rob Bowman, tem pouco mais de 2h.

Skyline: A invasão (2010)

Jarrod e Elaine viajam ao sul da Califórnia para visitar o amigo Terry. O que deveria ser uma passeio divertido, acaba se transformando em um fim de semana de terror. À noite, estranhos sinais de luz anunciam uma invasão de alienígenas gigantes que atacam pessoas aterrorizadas. Jarrod e seus amigos precisam usar todas as suas habilidades para sobreviver ao genocídio global. A ficção científica tem pouco mais de 1h30min e é dirigido por Colin Strause e Greg Strause.



O Dia Em Que a Terra Parou (2009)

Helen Benson é uma cientista que mantém contato com Klaatu, um alienígena que veio à Terra para alertar sobre uma crise global. Ele deseja conversar com os líderes globais mas, por ser considerado hostil, passa a ser ameaçado pela humanidade. O longa, de 1h42min, é dirigido por Scott Derrickson.



Monstros vs. Alienígenas (2009)

Susan Murphy está prestes a se casar com Derek Dietl, um repórter de TV que sonha em ascender profissionalmente. No dia de seu casamento ela é atingida por um meteorito, oriundo de um planeta que explodiu recentemente. A radioatividade do objeto espacial faz com que ela cresça até a altura de 15 metros. Sem saber o que está ocorrendo, Susan é capturada pelo exército e confinada em uma base secreta, onde estão alojados outros monstros: Dr. Barata, Elo Perdido, B.O.B. e Insectossauro. Todos deveriam permanecer isolados da sociedade, mas um súbito ataque alienígena faz com que o presidente dos Estados Unidos, Hathaway, aceite o plano de libertá-los para que possam combater o novo inimigo. A animação tem pouco mais de 1h30min e é dirigido por Rob Letterman e Conrad Vernon.

Cowboys & Aliens (2011)

Sofrendo de amnésia, o pistoleiro Jake Lonergan chega à cidade faroeste de Absolution, onde acaba tendo que enfrentar terríveis alienígenas. O longa é dirigido por Jon Favreau e tem 1h57min.

Paul - O Alien Fugitivo (2011)

A comédia de 1h42min é dirigida por Greg Mottola. Dois aficionados por ficção científica querem descobrir o que se encontra na infame Área 51 em Nevada e acabam encontrando um alienígena em fuga.

Riddick (2013)

Isolado num planeta solitário onde ele espera que um farol de emergência o salve, Riddick, um anti-herói sombrio, acaba atraindo alienígenas mortais e mercenários. O filme, de 1h59min, é dirigido por David Twohy.