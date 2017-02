10 filmes do Netflix para aproveitar os últimos dias de férias

Diversão 07/02/2017 | 14h15 Atualizada em

As férias estão quase no fim. Mas não fique triste. Separamos uma lista de filmes do Netflix para aproveitar esses últimos dias. Drama, fantasia, comédia ou animação para assistir sozinho, com a família ou amigos. Há opções para todos os gostos. Confira.

1. Forrest Gump (1994)

Estrelado por Tom Hanks, o longa de 2h20min vale cada segundo de comédia dramática. Forrest Gump, um rapaz com QI abaixo da média, mas com boas intenções, participa, por acaso, de momentos cruciais dos Estados Unidos, como a Guerra do Vietnã e Watergate. Apesar de tudo, continua sempre pensando em seu amor de infância, Jenny Curran.

2. Pequena Miss Sunshine (2006)

A família Hoover não é nada normal. Mas quando a filha caçula Olive (Abigail Breslin) é convidada a participar do concurso da Pequena Miss Sunshine, eles atravessam o país em uma kombi amarela enferrujada e deixam todas suas diferenças de lado para realizar o sonho dela. Em 1h40min de filme, o riso e a emoção são garantidos.

3. O Labirinto do Fauno (2006)

Dirigido por Guillermo del Toro, a fantasia com 1h52min se passa na Espanha, em 1944. Na época, oficialmente a Guerra Civil já havia terminado, mas um grupo de rebeldes ainda luta nas montanhas ao norte de Navarra. Ofelia (Ivana Baquero), de 10 anos, se muda para a região com sua mãe a espera de seu novo padrasto, um oficial fascista que luta para exterminar os guerrilheiros. Solitária, Ofelia descobre em seus passeis pelo jardim da mansão que morão um labirinto, que faz com que todo o mundo de fantasia se abra, trazendo consequências para todos à sua volta.

4. Na Natureza Selvagem (2008)

A aventura de 2h27min se passa no início da década de 90. Christopher McCandless, filho de pais ricos, se forma na universidade de Emory como um dos melhores estudantes e atletas. Porém, em vez de em embarcar em uma carreira prestigiosa e lucrativa, ele escolhe doar suas economias para caridade, livrar-se de seus pertences e viajar pelo Alasca. A história é real, baseada na vida de Christopher Johnson McCandless, que nasceu em 1968.

5. UP - Altas Aventuras (2009)

Se você já viu essa animação, com certeza vai querer assistir de novo. A animação de 1h35min conta a história de Carl Fredricksen, um vendedor de balões que aos 78 anos está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um incidente em que acerta um homem com sua bengala, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado em um asilo. Para evitar tudo isso, ele enche a casa com milhares de balões, fazendo ela levantar voo. O objetivo de Carl é viajar para uma floresta na América do Sul, um local onde ele e Ellie sempre desejaram morar. Só que, após o início da aventura, ele descobre que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell, um menino de 8 anos.



6. Como Treinar seu Dragão (2010)

Na ilha de Berk, os vikings dedicam a vida a combater e matar dragões. Soluço, filho do chefe Stoico, não é diferente. Ele sonha em matar um dragão e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral. Um dia, por acaso, ele acerta um dragão que jamais foi visto, chamado Fúria da Noite. Ao procurá-lo, no dia seguinte, Soluço não consegue matá-lo e acaba soltando-o. Só que ele perdeu parte da cauda e, com isso, não consegue mais voar. Soluço passa a trabalhar em um artefato que possa substituir a parte perdida e, aos poucos, se aproxima do dragão. Em 1h33min de animação, uma amizade verdadeira começa a nascer.

7. Intocáveis (2012)

A comédia francesa de 1h52min conta a história de Philipe (François Cluzet), um aristocrata rico que fica tetraplégico após um grave acidente. Precisando de um assistente, ele decide contratar Driss (Omar Sy), um jovem problemático que não tem a menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Aos poucos, Driss aprende a função e Philippe se afeiçoa cada vez mais a ele. A amizade entre eles começa a mudar completamente a vida dos dois.

8. Colegas (2013)

Stallone (Ariel Goldenberg), Aninha (Rita Pook) e Márcio (Breno Viola) são grandes amigos e viviam juntos em um instituto para portadores da síndrome de Down, ao lado de vários outros colegas. Inspirados pelos inúmeros filmes que já tinham assistindo na videoteca local, eles roubam o carro do jardineiro, fogem de lá rumo a realizar seus sonhos: Stalone quer ver o mar, Aninha quer casar e Márcio precisa voar. Em 1h39min, a comédia brasileira trata de forma poética coisas simples da vida com o primeiro longa protagonizado por atores Down.

9. Já Estou Com Saudades (2015)

Jess (Drew Barrymore) e Milly (Toni Collette) são melhores amigas desde a infância. Enquanto Milly se casou, teve dois filhos e construiu uma carreira de sucesso, Jess decidiu levar uma vida pacata ao lado do marido Jago (Paddy Considine). Após se submeter a um tratamento, Jess enfim consegue engravidar. Mas a notícia vem justamente quando Milly descobre ter câncer de mama e precisa passar por quimioterapia, o que necessitará do apoio não apenas da amiga, mas de toda a família. O longa de 1h52min emociona na honestidade das personagens.

10. Uma Ressaca de Nove Meses (2016)

Maru (Karla Souza), depois de engravidar numa noite de bebedeira com um jovem solteirão desempregado e imaturo, está determinada a seguir a tradição e casar-se com ele de qualquer maneira. A comédia romântica mexicana de 1h45min garante boas risadas.