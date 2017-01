Valesca Popozuda fará show em Santa Maria em fevereiro

Beijinho no ombro 13/01/2017 | 09h05 Atualizada em

O Avenida Tênis Clube anunciou, ontem, as atrações nacionais que vão agitar a quarta edição do Carnaval Campeão, realizado em uma parceria da entidade com a Morphine Produções. Entre os maiores destaques do evento – marcado para os dias 24, 25, 27 de fevereiro e 4 de março –, estão Valesca Popozuda e de Dennis DJ, dois dos grandes nomes do funk no país.

O evento começa no dia 24 de fevereiro, com o reggae de Armandinho e show da Super Liga do Funk. No sábado de Carnaval, é a vez da carioca Valesca. A noite da segunda-feira terá como atrações principais Sandro Sotilli, com o projeto Sotilli Fest; o funk de MC Leo; e Especial Safadão com o cantor Douglas Braga. No Enterro dos Ossos, dia 4 de março, é a vez de Dennis DJ, dona de hits como Soltinha. Além deles, estão na programação 19 artistas locais selecionados por concurso.

E o Carnaval também terá espaço para a criançada. Será nos dias 26 e 28 de fevereiro, com animação de Giordano Cezar e banda, e do Grupo Peghada. A folia mirim também contará com o som do DJ Lucas Cauduro.Os ingressos estão à venda na secretaria do clube e pelo siteblueticket.com.br.