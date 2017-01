Três opções para você curtir a noite de segunda-feira em Santa Maria 

Agenda 29/01/2017 | 19h30 Atualizada em

O músico santa-mariense, Will Bitencourt, já tradicional talento dos bares da cidade, terá a honra de abrir a semana de apresentações musicais no The Park. As músicas populares brasileiras e o gênero pop são as preferências do artista, que vai dar um charme sonoro a um ambiente ímpar que só a casa tem. A partir das 21h, além de ótima gastronomia, o público poderá apreciar o carisma de Will Bitencourt em voz e violão.



WILL BITTENCOURT

Quando: Hoje, às 21h.

Onde: The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741).

Quanto: R$ 10

Informações: (55) 3025-5115

RENATO MIRAILH

Rock clássico e sucessos pop nacional e internacional. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione,1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. 55) 3221-8800.

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. % (55) 3025-2001.

Confira abaixo as opções para happy hours:

HAPPY HOUR

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Avenida Nossa Senhora das Dores, 305). Das 10h às 22h. % (55) 3028-8804.

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Avenida Presidente Vargas, 2.050. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30. % (55) 3225-1929.

LANCHERIAS

LANCHÃO HAMBÚRGUERES

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. Av. Presidente Vargas, 871. De seg a sab, das 18h30min à meia-noite. % (55) 3026-0006.

LINCOLN

Almoço com buffet variado de comidas quentes e salada. Av. Walter Jobim, 555. De seg a sáb, das 11h às 14h. % (55) 99627-7250.

BROTHERS

Lancheria e petiscaria. De seg a sab, das 6h à meia-noite. Rua Euclides da Cunha, 706. % (55) 99115-1679.



SABORES

Petiscaria e lancheria. De seg a sex, das 18h às 00h15min. Av. Presidente Vargas, 539. % (55) 3222-6478.