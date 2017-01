Super Simples lança álbum neste sábado no Theatro Treze de Maio

Rock do bom 07/01/2017 | 07h40 Atualizada em

Quatro bandas e uma causa para além do rock. Isso é o que vai rolar neste sábado, a partir das 20h, no Theatro Treze de Maio, quando a banda Super Simples dará o start em mais um show beneficente. Além de arrecadar brinquedos, que farão a alegria da molecada atendida pelo Centro de Apoio à Criança com Câncer da cidade, o grupo santa-mariense irá aproveitar sua nova passagem pelo palco mais tradicional da cidade para lançar seu primeiro álbum autoral.

E, como o importante momento pede, a Super Simples convocou a participação especial das também roqueiras Lugh, Brinquedo Velho e Inseto Social. Para completar o time de figuras tarimbadas da cena musical da cidade, o mestre de cerimônias será o vocalista da TSF, Homero Pivotto Jr. O pessoal vai aproveitar também essa celebração à música autoral para registrar tudo. O material será usado como matéria prima para um DVD da Super Simples. Então, é chegar no Theatro Treze de Maio, trocar um brinquedo por ingresso e prestigiar esse imperdível encontro musical.