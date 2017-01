Show de Ney Matogrosso em Santa Maria está em fase de negociação

Música 31/01/2017 | 16h53 Atualizada em

Os fãs de MPB de Santa Maria e região já estão em polvorosa: circula nas redes sociais a notícia de que Ney Matogrosso trará a Santa Maria o show Atento aos Sinais – que dá nova roupagem a clássicos de nomes como Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Itamar Assumpção, Criolo e Vitor Ramil, entre outros. O espetáculo também celebra os 40 anos de carreira do artista.

Segundo a notícia, a apresentação seria em 30 de março, no Park Hotel Morotin. No entanto, a MP, B Produções, que representa a carreira do artista diz que a data ainda está em negociação. Ainda assim, vale a torcida para que tudo dê certo.



A turnê Atento aos Sinais estreou em fevereiro de 2013, e virou CD no mesmo ano. Mais tarde, o show ganhou uma edição ao vivo em CD e DVD, pela Som Livre. O material mostra a exuberância do show, no qual Ney dança, troca de figurino, flerta com a plateia e mergulha de cabeça no repertório.



– Atento aos Sinais é um show que me aproxima dos meus tempos de Secos & Molhados, mas é sobretudo um show pop. Sou um artista que gosta de arriscar, até porque sou intérprete, não sou compositor – definiu o artista em entrevista ao site Terra.