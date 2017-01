Sandro & Cícero lançam registro ao vivo de pocket show gravado na UFSM

Moda sertaneja 05/01/2017 | 15h17 Atualizada em

A dupla santa-mariense Sandro & Cícero reuniu, em outubro passado,mais de 3,5 mil pessoas no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Agora, os músicos apresentam um belo recorte do pocket show especial batizado de Entardecer Sandro & Cícero. Gravada ao vivo na ocasião, a composição autoral Tô Te Esperando, uma parceria entre Cícero Guedes e Vitor Giacomini, é a primeira amostra do projeto.

O clipe, que teve produção de Ariel Farias, é apenas o primeiro de outros registros da ensolarada tarde de música e de encontros promovida por eles. As novas produções audiovisuais devem chegar ao público nos próximos meses. Ou seja, composições marcantes da carreira dos sertanejos como Saudade, Romance Secreto e o último single, Nem Lembro Mais, ainda devem fazer a alegria dos fãs da dupla.

— Tivemos essa ideia de última hora e o pessoal gostou, tanto que deu bastante gente lá,mesmo sem muito tempo para divulgação. Aproveitamos a oportunidade e gravamos várias músicas, remakes de outras canções que já havíamos gravado — conta Cícero.

Mas esse não é o único plano de Sandro & Cícero para 2017. Ainda no primeiro semestre do ano, a dupla deve lançar seu primeiro DVD.

— Os planos para o ano que vem são promissores. Pretendemos gravar nosso DVD aqui em Santa Maria. Se Deus quiser, ele vai sair. Será um DVD com músicas inéditas, bem grande e bem bonito, para contemplar os oito anos de estrada que completaremos em março. Também é uma forma de retribuir a toda essa galera que nos apoia, e que a gente chama de família Sandro & Cícero. Eles merecem, e é um presente para a nossa carreira — comenta Cícero.

Para conferir o clipe de Tô Te Esperando, além de ficar por dentro de tudo o que a dupla está planejando para esse ano, basta acessar a fanpage dos caras no Facebook. Esse e outros vídeo também pode ser assistidos no canal dos músicos no YouTube acessando o youtube.com/sandroecicero. O Entardecer S&C contou com o apoio da Eletrônica Guerra e da SinC Produtora Artística, além da própria UFSM.

Confira o registro na UFSM: