Saiba quem são os 19 artistas e grupos escolhidos para tocar no Carnaval do ATC

Os milhares de foliões que já estão contando os dias para cair na dança no Carnaval do Avenida Tênis Clube (ATC) não terão do que reclamar. Considerado um dos mais importantes e tradicionais da região, nas últimas edições, a festa recebeu artistas como Anitta, MC Guimé e Os Travessos. Mas, nesse ano, as atrações nacionais não serão o único atrativo da fanfarra.

Para compor uma diversificada programação de shows, o clube em parceria com a Morphine Produções, lançou um concurso com o objetivo de escolher atrações locais e regionais para as quatro noites de folia. E, basta dar uma rápida olhada para a trajetória dos escolhidos, para perceber que a multiplicidade de gêneros e estilos ditará o tom do Carnaval ATC 2017.

Conforme Roberta Silvestre, da Morphine, o concurso foi organizado em função da grande procura por parte dos próprios artistas locais. Para a escolha, foi levado em consideração a qualidade do material de divulgação apresentado, e foram priorizados perfis que se enquadrassem naquilo que se espera de uma festa de Momo.

Ao todo, 19 artistas e grupos locais vão se dividir entre os dois palcos que serão montados, um no Salão Nobre e outro na área externa. São eles: Conversa Fora, Victor Piaz, Robson Souza, Gabriel Goulart, Sambanejo, Pura Melanina, Canta Pascota, Grupo Peghada, Andrei Magnanti, Bruninho, Samba Move, Marcelo Camargo, Fato Consumado, Edu e Andressa, Conspiração, Vibe Tri, Leandro Rizzi, Giordano Cezar e Raquel Tombesi.

A talentosa Raquel Tombesi vai colocar todos para dançar ao melhor do sertanejo Foto: Pablo Zambeli / divulgação

O lançamento oficial do Carnaval 2017 do ATC rola hoje, quando também serão reveladas as atrações nacionais que vão colocar os foliões do clube para dançar. Serão quatro noites de festa: 24, 25 e 27 de fevereiro, além do tradicional "enterro dos ossos", marcado para 4 de março. A produtora faz mistério sobre os nomes, mas podemos adiantar que, entre eles, estão uma das principais referências do funk nacional e um velho conhecido do público regueiro de Santa Maria.