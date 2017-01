Repórteres do Diário de Santa Maria vencem campeonato de Stop

Vitória 20/01/2017 | 12h23 Atualizada em

MINHA SOGRA É... lenhadora. OBJETO: Kiwi. CEP: Namíbia. Essas e outras pérolas marcaram o 1º Campeonato de Stop promovido pelo Espaço 42, na noite desta quinta-feira em que as três repórteres do Diário de Santa Maria, Dandara Flores, Mariana Fontana e Pâmela Rubin Matge, saíram vencedoras. Cerca de 20 trios participaram da competição que ocorreu em dois ambientes: um interno e outro externo ao estabelecimento. Em cada uma das áreas, um grupo saiu vencedor e ganhou como prêmio um drink de jarra.

Bar de Santa Maria promove campeonato de Stop



Entre as 19h30min e às 22h, o torneio marcado por descontração e respostas inusitadas, os participantes tinham de responder a sete itens: Nome, CEP, Série ou Filme, Vilões, Minha sogra é, Objeto e Marca. Respostas exclusivas somavam 10 pontos, enquanto as repetidas, apenas 5.

Santa Maria ganha bar com ambiente inspirado na cultura nerd



Em oito rodadas, o trio campeão da área externa acumulou 460 pontos. Os vencedores da área interna foram Bruna Mazzaro, Jordane Fernandes Alves e Carmen Scherer, que somaram 370 pontos em sete rodadas. Na classificação geral, o trio de jornalistas levou a melhor, com a maior média de pontos somados.

Na foto, os dois trios vencedores: Bruna Mazzaro, Jordane Fernandes Alves e Carmen Scherer (campeões da área interna) e Pâmela Rubin Matge, Mariana Fontana e Dandara Flores Aranguiz (campeãs da área externa) Foto: Guilherme Scapin Borges / Arquivo Pessoal

Momentos antes de começarem a partida, a administração do estabelecimento precisou trazer cadeiras extras. A calçada às margens da Rua Niederauer onde está instalado o bar ficou pequena para tanta gente. Teve gritaria, "polêmicas" e até torcida.

Segundo uma das sócias do Espaço 42, Livia Vieira, a repercussão do evento foi uma surpresa:

– Foi uma ideia despretensiosa, que tomou proporções muito maiores que imaginávamos. Estávamos com algumas cadeiras e mesas engatilhadas, mas achávamos que não seria necessário. Mas antes das 19h a calçada já estava tomada de gente disposta a ficar ali esperando por lugares para brincar. Corremos, pedimos ajuda da família, para todo mundo. Nos surpreendemos com a paciência de todos e com nossos cliente assíduos (que já viraram amigos) e que se dispuseram a ajudar com o que fosse necessário.

A intenção é que ocorram outras edições da competição, ainda sem data definida.



– Ontem (quinta) nosso lema "Don't panic!" foi pra valer. Estamos muito felizes de como tudo deu certo, como o pessoal se divertiu e com certeza vamos continuar fazendo eventos assim. Só temos a agradecer a todo mundo que participou e todos que nos ajudaram – comenta Livia.