Quinta-feira tem estreia no cinema em Santa Maria

Afinal, qual o sentido da nossa vida na terra? É com este questionamento que tem início o filme Quatro de um Cachorro. A adaptação ao livro, não tem nada de cliché quando se trata do amor entre donos e pets, mas traz momentos de fofura, alegria, tristeza, dificuldades e morte. A religião, a encarnação traz um tom sutil e da as amarras do enredo.



Em sua primeira vida, o cachorro é um vira-lata. Na segunda, Bailey tem uma grande amizade com o garoto Ethan; na terceira, ele volta com ela, e, ganha o nome de Ellie, com um novo propósito, agora um cão policial; e, por fim amigão ele volta a reencontrar seu grande amigo Ethan.



QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO

Direção: Lasse Hallström.

Com: Dennis Quaid, Britt Robertson, Logan Miller.

Produção: Drama e comédia, 2h, 10 anos.

Onde: ARCOPLEX ROYAL 2 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min e 15h30min) e ARCOPLEX ROYAL 2 ( legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (17h30min, 19h30min e 21h30min).

Confira a programação dos filmes disponíveis no cinema Arcoplex em Santa Maria:

ASSASSINS CREED

Baseado no jogo de mesmo nome. Callum Lynch descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando uma máquina do tempo genética, ele revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos marcantes da história mundial. Direção: Justin Kurzel. Com: Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons. Classificação: 12 anos. ARCOPLEX ROYAL 1 (legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h20min).



MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Dona Hermínia está de volta, desta vez, rica, como apresentadora de um programa de TV. A mãe superprotetora, porém, vai ter que lidar com a solidão, já que os filhos, Juliano e Marcelina, criaram asas. Direção: César Rodrigues. Com: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier. Classificação: 12 anos. ARCOPLEX ROYAL 1 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h30min, 15h20min, 17h10min).



XXX: REATIVADO

Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão. Eles enfrentam uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo. Direção: D.J. Caruso. Com: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone. Classificação: 14 anos. ARCOPLEX ROYAL 3 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 16h40min), e, ARCOPLEX ROYAL 3 (legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h20min).

LA LA LAND- CANTANDO ESTAÇÕES

Ao chegar em Los Angeles o pianista de jazz Sebastian conhece a atriz iniciante Mia e os dois se apaixonam perdidamente. Em busca de oportunidades para suas carreiras na competitiva cidade, os jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto perseguem fama e sucesso. Direção: Damien Chazelle. Com: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend. Classificação: 12 anos. ARCOPLEX ROYAL 4 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min ).

MOANA

Moana é uma heroína de 16 anos que não precisa de um príncipe para ser feliz. Com a ajuda de seus amigos, a princesa vive muitas aventuras em busca de seus ancestrais. Em meio a descobertas sobre seu passado, ela contará com a ajuda do gigante Maui para salvar o mundo. Direção: John Musker e Ron Clements. Com: Aulii Cravalho, Dwayne Johnson e Alan Tudyk. Classificação: livre. ARCOPLEX ROYAL 4 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min e 16h40min).