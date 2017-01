Peciar ganha exposição no Masm

Formas hermanas 11/01/2017 | 09h10 Atualizada em

Em 27 de junho de 1973, o Uruguai mergulhou em um obscuro período, diga-se de passagem, bastante conhecido por nós brasileiros. Com apoio dos militares, o então presidente Juan Maria Bordaberry instalou uma ditadura cívico-militar no país vizinho, que se estendeu até fevereiro de 1985. Para fugir desse nada amigável estado de exceção, ao ser exilado, o artista plástico Silvestre Peciar rumou para o Coração do Rio Grande.

Aqui, enquanto criador e professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), contribuiu significativamente para a cultura da cidade, onde produziu grande parte de sua obra e tornou-se uma dos nomes ímpares da cena das artes plásticas brasileira e internacional. Foram mais de duas décadas morando no município, onde acabou naturalizando-se brasileiro. Agora, os santa-marienses terão a oportunidade de prestigiar parte desse legado de valor inestimável. Até 31 de janeiro, estarão expostas pinturas, esculturas, entalhes em madeira, cerâmica escultória e construção cerâmica do artista plástico, que voltou a morar em sua terra natal. Como explica o curador da mostra e diretor do Museu de Arte de Santa Maria (Masm), Márcio Flores, os trabalhos de Peciar contemplam variadas técnicas e materiais utilizados, além de propor uma reflexão sobre temas religiosos e políticos.

— É uma mostra do acervo do Masm, com obras que foram doadas pelo próprio artista quando se aposentou na UFSM e voltou a Montevideo. Os santa-marienses vão poder ver toda essa multiplicidade do artista, que era pintor, escultor, circulava por várias técnicas e linguagem e também abordava diferentes temas, desde política e ditadura a questões contemporâneas, como preconceito e discriminação — comenta Flores.

As obras podem ser visitadas de graça no anexo do museu (Avenida Presidente Vargas, 1.400), de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.