Novas séries e temporadas da Netflix para fevereiro

As férias estão aí, e a Netflix anunciou as séries que estreiam no catálogo do serviço loguinho. Entre elas, está a aguardada Santa Clarita Diet, com a renomada atriz norte-americana Drew Barrymore.

Além disso, alguns títulos já conhecidos terão novas temporadas, como é o caso de Supernatural e Vikings. Confira, abaixo, todas as novidades do mês.

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson

Na nova série, será relatado o julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano acusado de assassinar a mulher, em 1994. Contado através da perspectiva dos advogados que conduziram o caso, a série irá explorar os acordos feitos de maneira informal e as manobras políticas conduzidas por ambos os lados envolvidos.



Santa Clarita Diet



O casal Joel (Timothy Olyphant) e Sheila (Drew Barrymore) vive um pouco descontente em Santa Clarita, no subúrbio de Los Angeles, nessa série de humor ácido, até que Sheila passa por uma mudança radical que leva suas vidas a um caminho de morte e destruição, mas de um jeito bom.

Heartland



A 7ª temporada da série vai continuar acompanhando uma família que lida com os altos e baixos de gerenciar um rancho para cavalos que foram maltratados.



Abstract: The Art of Design



A série documental vai mostrar como todos os aspectos de nossas vidas podem ser influenciados pelo design que nos cerca. Para comprovar isso, serão apresentados os trabalhos de diferentes designers, que se destacam por sua criatividade em diversas áreas.



Project MC²

Na 4ª temporada da série, a história da espiã adolescente McKeyla e suas três amigas continua. As agentes secretas vão utilizar o poder da tecnologia e da ciência para salvar o dia.



Supernatural



A 11ª temporada da renomada série de suspense traz as batalhas dos irmãos Winchester contra a obscuridade e a maldade pelos Estados Unidos. Objetos amaldiçoados, vampiros, bruxas e entidades maléficas são só alguns dos desafios que estes dois terão de superar.



Chef's Table



Aclamada pela críticas, a série documental de culinária continua em sua 3ª temporada, e faz um mergulho na mente e nas cozinhas de renomados chef's de diferentes continentes.



Billions



Renovada para a 2ª temporada, a série situa-se nos bastidores de Wall Street e acompanha a relação entre Chuck Rhoades (Giamatti), um advogado com temperamento agressivo, com Bobby Axelrod (Lewis), um dos homens mais ricos do país.



Vikings



Na 4ª temporada da série, Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) é o maior guerreiro da sua era e acaba por tornar-se rei da tribo dos vikings. Além de guerreiro implacável, Ragnar segue as tradições nórdicas e é devoto dos deuses. As lendas contam que ele descende diretamente de Odin, o deus da guerra.