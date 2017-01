Novas minisséries e volta de programas de sucesso estão previstas para janeiro

TV 01/01/2017 | 20h30 Atualizada em

Janeiro chegará trazendo novidades na tela da Globo. A emissora promete lançamentos para toda a família no primeiro mês de 2017, a começar pela cobertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que teve início ontem, dentro do Esporte Espetacular, com o Projeto Tóquio. Confira, ao lado, o que deve estrear ao longo do mês.



O QUE VEM POR AÍ

3 de janeiro

Após A Lei do Amor, a emissora estreia a minissérie Aldo — Mais Forte que o Mundo, em quatro capítulos. A produção conta a história do atleta que se tornou um ídolo mundial

No mesmo dia, estreia a minissérie Raízes, uma obra-prima que discute racismo, escravidão e a luta pela liberdade. Indicada a seis Emmys, incluindo o de melhor minissérie, Raízes é uma nova adaptação do clássico de Alex Haley, que se tornou fenômeno televisivo nos anos 1970

7 de janeiro

Estreia a temporada de verão do Estrelas, tendo como cenário o estado de Pernambuco

8 de janeiro

Começa a segunda temporada do The Voice Kids, com André Marques no comando e a escritora infantil Thalita Rebouças no elenco. No time de técnicos, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Victor & Leo

9 de janeiro

Após A Lei do Amor, estreia Dois Irmãos, que mostra a história de uma família destruída por causa da rivalidade extrema entre irmãos gêmeos. A produção, em 10 episódios, é uma adaptação do célebre romance do escritor amazonense Milton Hatoum.

17 de janeiro

Após Dois Irmãos, a inseparável dupla de amigos Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva) está de volta à TV, agora na minissérie em quatro capítulos Cidade dos Homens. Afinal, por onde andam Laranjinha e Acerola? Doze anos depois da última temporada, eles cresceram, viraram adultos e têm filhos

23 de janeiro

Estreia a 17ª temporada do Big Brother Brasil, agora sob o comando de Tiago Leifert. O BBB 17 tem direção-geral de Rodrigo Dourado

24 de janeiro

O time de Tá no Ar: a TV na TV, criado por Mauricio Farias, Marcius Melhem e Marcelo Adnet, volta após o BBB 17.

26 de janeiro

As quintas-feiras devem ficar mais apimentadas com a volta de Amor & Sexo, logo após o BBB 17. Fernanda Lima comanda a 10ª temporada do programa.

28 de janeiro

O Zorra entra em férias e, com isso, o Altas Horas passa a ser exibido logo após o BBB 17. O comando continua nas mãos de Serginho Groisman.