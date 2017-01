Monte Blanco solta dois novos sons autorais

Trip hop 11/01/2017 | 09h13 Atualizada em

Estão rolando dois novos sons do Monte Blanco, projeto eletrônico experimental do talentoso Ronaldo Palma, que, além produtor e guitarrista da inventiva Pele de Asno, é um skatista de mão cheia. As faixas 2 Segundos e We Believe Nothing acabaram ficando de fora do EP Casual Madness, de 2015.

Enquanto o cara não libera um novo trabalho do Monte Blanco, previsto para esse ano, o público pode matar a saudade das climáticas batidas que marcam o trip hop do cara acessando a Fanpage do projeto no Facebook.