Estúdio faz evento em que os clientes escolhem quanto querem pagar pela tatuagem

Arte comporal 06/01/2017 | 20h30 Atualizada em

O ano novo chegou e, na carona, muito possivelmente, veio também aquela vontade de mudança. E, se marcar o corpo com uma forma de expressão artística cada vez mais popular está nos seus planos, fique tranquilo: vai ser muito fácil riscar esse item de sua lista de resoluções para 2017. Isso porque, neste sábado, rola em Santa Maria o Arte Nossa Preço Teu.

Trata-se de uma iniciativa do Atelier Tattoo Art, na qual o talentoso tatuador Marcelo Ret vai disponibilizar alguns de seus desenhos para serem tatuados. E como o próprio nome do projeto sugere, quem avalia e escolherá o valor a ser pago pelo trabalho será o próprio cliente. O estúdio abrirá as portas às 9h, quando o pessoal já poderá escolher entre as cerca de cem artes que estarão expostas.

— Não colocamos nenhum limite de preço. O cliente vai escolher a arte, tatuar e, depois, decidir se quer pagar R$ 5 ou R$ 1 mil — explica Marcelo.

O tatuador, que terá com a ajuda dos colegas de estúdio, conta que chegou a pesquisar sobre eventos parecidos, mas não encontrou nada semelhante. Ou seja, além de pioneira, a experiência também será uma novidade para ele.

— Não sabemos muito o que esperar, mas tudo indica que vai ser muito legal. O pessoal está dando apoio, mandando mensagens — comenta.

As artes disponíveis foram divulgadas no evento Arte Nossa Preço Teu no Facebook ao longo da semana.Vale lembrar que as decorações corporais serão feitas respeitando a ordem de chegada, e os desenhos não serão repetidos, configurando artes únicas e exclusivas. Ou seja, mais um bom motivo para chegar cedo no Atelier Tattoo Art (Rua Pinheiro Machado, 2.380, sala 901).