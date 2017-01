Reportagem especial 28/01/2017 | 10h03 Atualizada em

Intelectual, bem relacionado, homem elegante, que fazia questão de trajar terno, chapéu e gravata, agitador cultural e, sobretudo, um entusiasta do teatro e do cinema em Santa Maria. Edmundo Cardoso construiu a imortalidade ainda em vida.



Neste 29 de janeiro, que marca o centenário de nascimento do ¿guardador de memórias¿, como Edmundo é comumente mencionado pelas pessoas mais próximas, um dos sonhos do artista começa a se tornar real.

Para ler a reportagem completa clique abaixo: