Dupla Simone e Simaria farão show ao lado de Anitta em Santa Maria

Atração nacional 29/01/2017 | 17h42 Atualizada em

Quem está sempre atualizado com os hits do momento, com aquelas músicas confirmadas nas baladas, pode comemorar.



Santa Maria deve receber em um único show Simone, Simaria e Anitta. A confirmação veio por meio da página do Facebook da casa de shows Costa da Montanha, na madrugada de sábado.



O trio, que deve se apresentar na cidade no dia 13 de abril, já soma milhares de visualizações no Youtube com a música interpretada em conjunto, "Loka".



A venda dos ingressos será divulgada a partir do dia 5 de fevereiro no site do Minha Entrada, que você pode acessar aqui.



O mapa do evento, valores e pontos de venda em Santa Maria e região também devem ser divulgados nos próximos dias.