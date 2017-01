Dose dupla de rockabilly e garage surf no Boteco do Rosário

Ritmo acelerado 05/01/2017 | 10h09 Atualizada em

Foto: Mary O. and The Pink Flamingos / Divulgação

Mary O. and The Pink Flamingos é uma das atrações da noite

Duas bandas e muito rockabilly, garage surf e punk rock. Isso é o que promete a noite de hoje no Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400). No palco, Phantom Powers e Mary O. and The Pink Flamingos. A primeira, um duo formado por Tio Vico (voz, violão e ritmo) e Ray Z (guitarra), lançou seu primeiro EP em 2015. No trabalho, eles conseguiram condensar inúmeras referências buscadas nos primórdios da surf music, do psychobilly e do western spaghetti.

Já o trio Mary O. and The Pink Flamingos fez sua primeira apresentação em dezembro de 2011, em Porto Alegre. Desde então, vem apresentando toda a energia de sua música por palcos importantes como o do festival gaúcho Morrostock, além do paulista Garacera, entre outros. Na apresentação desta quinta-feira, Mary O (guitarra e vocal), Malverde (baixo) e Bino (bateria) mostram ao público santa-mariense suas influências, que vão de filmes trash, passando por desenhos animados, garage surf e Ramones.

A função está marcada para começar às 22h. Os ingressos custam R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (público geral).