Dois filmes estreiam no cinema de Santa Maria nesta quinta-feira

Cinema 11/01/2017 | 14h30 Atualizada em

Há quem diga que Assassins Creed é um daqueles jogos que nasceram destinados a virar filme.

Foto: Fox Film / Divulgação

Em uma aura mística, transitando do século 17 ao 21, Callum Lynch (Michael Fassbender) revive as aventuras do assassino espanhol Aguilar.

A mando da corporação Abstergo, depois de entrar em uma máquina do tempo genética, ele descobre o poder de um artefato que guarda segredos sobre a criação da humanidade. Com novas e incríveis habilidades, ele está pronto para enfrentar seus inimigos.

Assassins Creed

Direção: Justin Kurzel

Com: Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons

Produção: Ação, 1h56min

Classificação: 12 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 2 (legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h, 21h20min), ARCOPLEX ROYAL 3 (3D dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min), ARCOPLEX ROYAL 3 (3D legendado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (16h40min)

A outra estreia é a comédia nacional estrelada pelo youtuber Filipe Bragança:

EU FICO LOKO

Christian é um adolescente pouco popular na escola e que também não tem um relacionamento tão bom com a família. Enquanto sofre bullying dos colegas e busca a sua própria identidade, ele se preocupa com coisas típicas de um garoto adolescente. Para contar suas histórias tragicômicas, ele vai começar a usar as redes sociais.



Direção: Bruno Garotti

Com: Filipe Bragança, Christian Figueiredo e Giovanna Grigio

Classificação: 10 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 4 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (15h50min, 17h40min, 19h30min, 21h20min)

Confira a programação completa!

MOANA

Moana é uma heroína de 16 anos que não precisa de um príncipe para ser feliz. Com a ajuda de seus amigos, a princesa vive muitas aventuras em busca de seus ancestrais. Em meio a descobertas sobre seu passado, ela contará com a ajuda do gigante Maui para salvar o mundo.

Direção: John Musker e Ron Clements

Com: Auli¿i Cravalho, Dwayne Johnson e Alan Tudyk

Classificação: livre

Onde: ARCOPLEX ROYAL 2 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h20min, 16h40min), ARCOPLEX ROYAL 3 (3D dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h, 21h20min)

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Dona Hermínia está de volta, desta vez rica, como apresentadora de um programa de TV. A mãe superprotetora, porém, vai ter que lidar com a solidão, já que os filhos, Juliano e Marcelina, criaram asas.

Direção: César Rodrigues

Com: Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Mariana Xavier

Classificação: 12 anos

Onde: ARCOPLEX ROYAL 1 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h, 15h50min, 17h40min, 19h30min, 21h20min)

QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

O coala Buster cria uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro.



Direção: Garth Jennings

Com: Mariana Ximenes, Wanessa Camargo e Fiuk

Classificação: livre

Onde: ARCOPLEX ROYAL 4 (dublado): qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (13h40min).